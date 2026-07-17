Trump prepara la batalla de las legislativas de noviembre

Elegido dos veces, en 2016 y 2024, Trump (de 80 años) ya no puede volver a presentarse a las presidenciales, y los comicios de noviembre pueden representar el principio del fin de su mandato, si los demócratas se adueñan de la Cámara de Representantes, como sugieren los sondeos, y consiguen derribar la mayoría republicana en el Senado, que renueva un tercio de escaños.