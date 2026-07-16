Robaron, incendiaron y destrozaron una histórica escuela de Buenos Aires durante los festejos por el triunfo de la Selección

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°1 de Merlo, Buenos Aires, atraviesa horas de indignación después de que el edificio fuera destrozado, saqueado e incendiado durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina. El establecimiento, inaugurado en 1862 por Domingo Faustino Sarmiento, quedó seriamente dañado, al igual que la Escuela Secundaria N°25, ubicada a metros, por lo que los alumnos no pudieron asistir a clases.