Racing goleó a Defensa y Justicia en el debut de Vojvoda y avanzó a los octavos de la Copa Argentina

Racing tuvo el estreno ideal en la era de Juan Pablo Vojvoda. En el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, la Academia derrotó por 4-1 a Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina y se metió entre los 16 mejores del certamen, uno de los grandes objetivos del semestre tras su eliminación de la Copa Sudamericana.