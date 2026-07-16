Racing goleó a Defensa y Justicia en el debut de Vojvoda y avanzó a los octavos de la Copa Argentina
La Academia se impuso por 4-1 en Quilmes con una sobresaliente actuación de Matko Miljevic, figura con un gol y participación decisiva en otros dos. Marcos Rojo, Santiago Sosa y Adrián "Maravilla" Martínez completaron la goleada en el estreno del nuevo ciclo.
Resumen para apurados
- Racing goleó 4-1 a Defensa y Justicia en Quilmes por los 16avos de la Copa Argentina, logrando avanzar a octavos de final en el debut de Juan Pablo Vojvoda como DT.
- Con goles de Miljevic, Rojo, Sosa y Martínez, la Academia se impuso tras su eliminación en la Sudamericana, mostrando un esquema táctico renovado bajo su nueva conducción.
- El triunfo clasifica a Racing a octavos de final, donde enfrentará a Belgrano, manteniendo viva su principal vía de acceso para clasificar a la Copa Libertadores 2027.
Racing tuvo el estreno ideal en la era de Juan Pablo Vojvoda. En el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, la Academia derrotó por 4-1 a Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina y se metió entre los 16 mejores del certamen, uno de los grandes objetivos del semestre tras su eliminación de la Copa Sudamericana.
El nuevo entrenador apostó por un esquema 4-4-2 y encontró rápidamente respuestas dentro del campo. La gran figura de la noche fue Matko Miljevic, quien manejó cada ataque del conjunto de Avellaneda y fue determinante en el resultado.
Apenas a los cuatro minutos, el volante aprovechó un rebote dentro del área y sacó un remate al ángulo para abrir el marcador. Racing dominó gran parte del primer tiempo y amplió la ventaja a los 32', cuando Marcos Rojo transformó en gol un penal sancionado por una infracción sobre Matías Zaracho.
Defensa y Justicia reaccionó al comienzo del complemento. A los 51 minutos, Leandro Fernández capitalizó una desatención de la defensa por el sector izquierdo y descontó para ponerle suspenso al encuentro.
Sin embargo, la respuesta de Racing fue inmediata. Apenas siete minutos después, una gran acción colectiva iniciada por Miljevic terminó con un centro de Zaracho que Santiago Sosa conectó de cabeza para establecer el 3-1.
La goleada se cerró a los 87 minutos. Luego de desperdiciar un penal que le contuvo Lautaro Amadé, Adrián "Maravilla" Martínez tuvo revancha y empujó la pelota con el arco libre para sellar el 4-1 definitivo.
Además de Miljevic, Racing encontró buenos rendimientos en Zaracho, clave por su despliegue y asistencia, y en el arquero Facundo Cambeses, quien sostuvo la ventaja con una intervención decisiva en el primer tiempo. En contrapartida, el sector izquierdo dejó dudas: el debutante Alfonso "Pacha" Espino evidenció falta de ritmo y sufrió durante varios pasajes del partido.
Con este triunfo, la Academia avanzó a los octavos de final, instancia en la que se medirá con Belgrano de Córdoba. El conjunto de Vojvoda dio el primer paso en un semestre en el que la Copa Argentina aparece como el camino más directo para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.