Recuerdos fotográficos: 1935. El fútbol en las calles tucumanas

Nos ubicamos en 1935. Hacía menos de 40 años que se había iniciado y conocido la práctica del fútbol en Tucumán, gracias a los ingleses que habían llegado por el ferrocarril y por José Fierro, su gran difusor. En esta instantánea de César Martínez Lanio se aprecia cómo rápidamente este deporte se convirtió en una práctica popular, sin importar que el calzado sea el adecuado, o que la improvisada canchita sea de adoquines. Se jugaba en las calles y veredas de la ciudad, lo que generaba quejas y molestias de los vecinos, a quienes, con frecuencia, la pelota les destruía los vidrios de las ventanas. También en el interior, sobre todo en las localidades con ingenio azucarero y estación de tren, la pelota ya rodaba en calles de tierra y potreros. Eso sí, lo del balón era todo un tema. Al principio eran rudimentarios elementos de goma, cuero, vejigas de animales o telas.