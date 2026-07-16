CEF 18 volvió a ganar y se metió entre los ocho mejores de la Gothia Cup

CEF 18 sigue haciendo historia en Suecia. El equipo tucumano derrotó por 2 a 0 a Esperia, de Brasil, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la Gothia Cup, uno de los torneos juveniles más importantes del planeta, que se disputa en Gotemburgo con la participación de equipos de cerca de 80 países.