DeportesFútbol

CEF 18 volvió a ganar y se metió entre los ocho mejores de la Gothia Cup

El equipo tucumano venció 2-0 a Esperia, de Brasil, pese a jugar casi todo el partido con un futbolista menos.

ILUSIÓN. CEF 18 ganó en Suecia y avanzó a los cuartos de final de la tradicional Gothia Cup.
ILUSIÓN. CEF 18 ganó en Suecia y avanzó a los cuartos de final de la tradicional Gothia Cup.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El club tucumano CEF 18 clasificó este jueves a cuartos de final de la Gothia Cup al vencer 2-0 a Esperia de Brasil en Suecia, para seguir haciendo historia en el torneo juvenil.
  • La victoria se logró con goles de Palomino y De la Rosa, a pesar de jugar casi todo el partido con diez jugadores por la temprana expulsión de Miranda Lazarte a los nueve minutos.
  • El equipo tucumano enfrentará este viernes a Legacy Academy de Kenia por el pase a semifinales, consolidando su rol como uno de los grandes protagonistas del certamen mundial.
Resumen generado con IA

CEF 18 sigue haciendo historia en Suecia. El equipo tucumano derrotó por 2 a 0 a Esperia, de Brasil, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la Gothia Cup, uno de los torneos juveniles más importantes del planeta, que se disputa en Gotemburgo con la participación de equipos de cerca de 80 países.

El conjunto dirigido por Ignacio “Nacho” Angelet volvió a demostrar su personalidad en una competencia de enorme exigencia y quedó entre los ocho mejores de su categoría. El triunfo ante el representante brasileño comenzó a construirse prácticamente desde el vestuario: apenas había transcurrido un minuto cuando Gustavo Ariel Palomino apareció para marcar el 1-0 y poner en ventaja a los tucumanos.

El gol tempranero le dio tranquilidad al CEF 18, aunque el partido rápidamente se complicó. A los nueve minutos, Luciano Miranda Lazarte fue expulsado por doble amonestación y el equipo argentino debió afrontar prácticamente todo el encuentro con un jugador menos.

Lejos de desordenarse, los tucumanos mostraron carácter, sacrificio y concentración para sostener la ventaja. El equipo supo defenderse ante un rival que intentó aprovechar la superioridad numérica y, al mismo tiempo, encontró el momento para liquidar el partido.

A los 52 minutos, Eric Fabricio de la Rosa marcó el segundo gol y estableció el 2-0 definitivo. El volante apareció para ampliar la diferencia y darle al CEF 18 una victoria que vale mucho más que un simple resultado: significó el pasaje a los cuartos de final de una competencia que reúne a jóvenes futbolistas de todo el mundo.

Ahora, el desafío será todavía mayor. Este viernes, desde las 13.10 de Gotemburgo —las 7.10 de Argentina—, CEF 18 se enfrentará con Legacy Academy, de Kenia, por un lugar en las semifinales.

El equipo africano llega luego de imponerse por 3 a 0 sobre Nyköpings BIS Röd, de Suecia, por lo que se espera un duelo de máxima exigencia. Legacy Academy es considerado uno de los serios candidatos al título, especialmente por la edad de sus jugadores, un aspecto que podría marcar una diferencia en el desarrollo del partido.

Sin embargo, CEF 18 ya demostró que está preparado para afrontar grandes desafíos. El conjunto tucumano no sólo consiguió avanzar en la competencia, sino que lo hizo superando momentos adversos, como la expulsión sufrida en los primeros minutos ante Esperia. La reacción del equipo, la solidez defensiva y la capacidad para cerrar el partido fueron algunas de las claves de una clasificación histórica.

En caso de superar a Legacy Academy, los tucumanos volverán a jugar este viernes, a las 17.40 de Suecia —las 11.40 de Argentina—, por las semifinales. El rival saldrá del cruce entre PASS Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos, y ProGen FC, de Ghana.

La aventura internacional continúa y CEF 18 ya se metió entre los ocho mejores del mundo. Ahora va por más en Gotemburgo, con la ilusión de seguir llevando el nombre de Tucumán a lo más alto de uno de los torneos juveniles más prestigiosos del planeta.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
1

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
2

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra
3

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
4

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
5

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Ranking notas premium
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
1

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
2

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
3

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

Argentina y México: duele la enemistad que crece
4

Argentina y México: duele la enemistad que crece

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz
5

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

Más Noticias
La emoción de un ex combatiente de Malvinas al ver la bandera de los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra: “Una caricia en el alma”

La emoción de un ex combatiente de Malvinas al ver la bandera de los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra: “Una caricia en el alma”

Aguantá, corazón, estamos en la final: ¿cuántas personas sufrieron infartos durante el partido entre Argentina e Inglaterra en Tucumán?

Aguantá, corazón, estamos en la final: ¿cuántas personas sufrieron infartos durante el partido entre Argentina e Inglaterra en Tucumán?

Mundial 2026: el festejo de Chiqui Tapia con el secanucas que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Mundial 2026: el festejo de "Chiqui" Tapia con el "secanucas" que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: Vamos a cantarlo fuerte

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: "Vamos a cantarlo fuerte"

Comentarios