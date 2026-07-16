CEF 18 volvió a ganar y se metió entre los ocho mejores de la Gothia Cup

Resumen para apurados
- El club tucumano CEF 18 clasificó este jueves a cuartos de final de la Gothia Cup al vencer 2-0 a Esperia de Brasil en Suecia, para seguir haciendo historia en el torneo juvenil.
- La victoria se logró con goles de Palomino y De la Rosa, a pesar de jugar casi todo el partido con diez jugadores por la temprana expulsión de Miranda Lazarte a los nueve minutos.
- El equipo tucumano enfrentará este viernes a Legacy Academy de Kenia por el pase a semifinales, consolidando su rol como uno de los grandes protagonistas del certamen mundial.
CEF 18 sigue haciendo historia en Suecia. El equipo tucumano derrotó por 2 a 0 a Esperia, de Brasil, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la Gothia Cup, uno de los torneos juveniles más importantes del planeta, que se disputa en Gotemburgo con la participación de equipos de cerca de 80 países.
El conjunto dirigido por Ignacio “Nacho” Angelet volvió a demostrar su personalidad en una competencia de enorme exigencia y quedó entre los ocho mejores de su categoría. El triunfo ante el representante brasileño comenzó a construirse prácticamente desde el vestuario: apenas había transcurrido un minuto cuando Gustavo Ariel Palomino apareció para marcar el 1-0 y poner en ventaja a los tucumanos.
El gol tempranero le dio tranquilidad al CEF 18, aunque el partido rápidamente se complicó. A los nueve minutos, Luciano Miranda Lazarte fue expulsado por doble amonestación y el equipo argentino debió afrontar prácticamente todo el encuentro con un jugador menos.
Lejos de desordenarse, los tucumanos mostraron carácter, sacrificio y concentración para sostener la ventaja. El equipo supo defenderse ante un rival que intentó aprovechar la superioridad numérica y, al mismo tiempo, encontró el momento para liquidar el partido.
A los 52 minutos, Eric Fabricio de la Rosa marcó el segundo gol y estableció el 2-0 definitivo. El volante apareció para ampliar la diferencia y darle al CEF 18 una victoria que vale mucho más que un simple resultado: significó el pasaje a los cuartos de final de una competencia que reúne a jóvenes futbolistas de todo el mundo.
Ahora, el desafío será todavía mayor. Este viernes, desde las 13.10 de Gotemburgo —las 7.10 de Argentina—, CEF 18 se enfrentará con Legacy Academy, de Kenia, por un lugar en las semifinales.
El equipo africano llega luego de imponerse por 3 a 0 sobre Nyköpings BIS Röd, de Suecia, por lo que se espera un duelo de máxima exigencia. Legacy Academy es considerado uno de los serios candidatos al título, especialmente por la edad de sus jugadores, un aspecto que podría marcar una diferencia en el desarrollo del partido.
Sin embargo, CEF 18 ya demostró que está preparado para afrontar grandes desafíos. El conjunto tucumano no sólo consiguió avanzar en la competencia, sino que lo hizo superando momentos adversos, como la expulsión sufrida en los primeros minutos ante Esperia. La reacción del equipo, la solidez defensiva y la capacidad para cerrar el partido fueron algunas de las claves de una clasificación histórica.
En caso de superar a Legacy Academy, los tucumanos volverán a jugar este viernes, a las 17.40 de Suecia —las 11.40 de Argentina—, por las semifinales. El rival saldrá del cruce entre PASS Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos, y ProGen FC, de Ghana.
La aventura internacional continúa y CEF 18 ya se metió entre los ocho mejores del mundo. Ahora va por más en Gotemburgo, con la ilusión de seguir llevando el nombre de Tucumán a lo más alto de uno de los torneos juveniles más prestigiosos del planeta.