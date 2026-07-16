La canasta para criar a un hijo superó los $670.000 en junio: cuánto cuesta según la edad

Resumen para apurados
- El Indec informó que en junio la canasta de crianza en Argentina aumentó y superó los $670.000 mensuales para niños de 6 a 12 años por el alza de costos de bienes y cuidado.
- El índice varía según la edad y combina bienes básicos con el valor del tiempo de cuidado. El anuncio coincidió con una inflación del 1,9% registrada en junio.
- Este indicador es clave para la planificación familiar y la Justicia en litigios de alimentos, marcando el impacto real del costo de vida en los hogares argentinos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el costo de la canasta de crianza registró un nuevo incremento en junio y que, para los niños de entre 6 y 12 años, superó los $670.000 mensuales. El indicador contempla tanto los gastos en bienes y servicios esenciales como el valor económico del tiempo destinado al cuidado de los menores.
De acuerdo con el organismo, la canasta de crianza alcanzó los $678.308 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años. En tanto, para un hijo de entre 1 y 3 años, el costo mensual fue de $630.926, mientras que criar a un menor de 4 y 5 años demandó $539.612. Para los bebés menores de un año, el monto se ubicó en $529.539.
Cuánto costó criar a un hijo en junio de 2026
El informe del INDEC establece los siguientes valores para cada franja etaria:
Menores de 1 año: $529.539.
Niños de 1 a 3 años: $630.926.
Niños de 4 y 5 años: $539.612.
Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $678.308.
En el caso de los menores de un año, el costo total se compone de $173.468 correspondientes a bienes y servicios indispensables para su desarrollo y $356.071 vinculados al tiempo de cuidado.
Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza
El organismo explicó que el cálculo del costo de bienes y servicios toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), utilizada para medir la pobreza y que incluye alimentos, indumentaria, transporte, educación, salud, vivienda y otros gastos esenciales.
A ese valor se suma el costo del cuidado, que surge de estimar la cantidad de horas necesarias para atender a niños y adolescentes según su edad. Esas horas se valorizan utilizando la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Inflación y costo de crianza
La actualización de la canasta de crianza se conoció el mismo día en que el INDEC informó que la inflación de junio fue del 1,9%, lo que representó una nueva desaceleración del índice de precios. En los últimos doce meses, la inflación acumuló 33,5%, mientras que los costos vinculados a la crianza continúan siendo una de las principales erogaciones para las familias argentinas.