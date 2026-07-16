La canasta para criar a un hijo superó los $670.000 en junio: cuánto cuesta según la edad

De acuerdo con el organismo, la canasta de crianza alcanzó los $678.308 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años. En tanto, para un hijo de entre 1 y 3 años, el costo mensual fue de $630.926, mientras que criar a un menor de 4 y 5 años demandó $539.612. Para los bebés menores de un año, el monto se ubicó en $529.539.