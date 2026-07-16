Falleció Julio Rómulo Potolicchio, referente del periodismo tucumano

Resumen para apurados
- El histórico periodista y dirigente peronista Julio Rómulo Potolicchio falleció este jueves en Tucumán tras afrontar problemas de salud, causando conmoción en la provincia.
- Potolicchio se destacó en Canal 10 y radios locales, fue funcionario del exgobernador Ortega y se desempeñaba como jefe de prensa del concejal Fernando Juri.
- Su fallecimiento cierra una etapa en el periodismo tucumano. Colegas y políticos destacan su trayectoria y lo despiden como un ícono muy respetado en la región.
El reconocido periodista tucumano Julio Rómulo Potolicchio falleció este jueves y su partida causó dolor en los ámbitos que supo frecuentar. Además de su larga trayectoria en los medios de comunicación, fue un dirigente ligado al peronismo.
Potolicchio insertó su huella en los medios destacándose como una de las figuras de Canal 10 en programas como "TV Prensa", "Sábados para todos" y "Deportivo 10".
El locutor nacional también trabajó en LV7 Radio Tucumán, en Antena 8 y estuvo al frente de Radio del Plata Tucumán.
Su participación en la política alcanzó su punto más alto durante la gobernación de Ramón "Palito" Ortega, de quien fue funcionario.
Además, Potolicchio acompañó a Fernando Juri, actual presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, durante su mandato como vicegobernador, desempeñándose como jefe de prensa. Actualmente ocupaba ese mismo cargo al lado del edil.
El titular del cuerpo deliberativo lamentó su partida (atravesaba problemas de salud). "Era un gran profesional, un ícono del periodismo tucumano y, fundamentalmente, una gran persona", expresó Juri.
El concejal reafirmó que, dentro y fuera de los medios de comunicación, fue muy querido y respetado por su trayectoria profesional.