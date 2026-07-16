La tremenda caída de Georgina Barbarossa en Telefe mientras festejaba la victoria de Argentina ante Inglaterra

La explicación de Georgina Barbarossa tras la caída

El momento derivó en nuevas comparaciones futboleras y hasta con accidentes de tránsito. "Yo estaba en la segunda línea y fue como el choque en cadena, ¿viste? Que a veces ahí tenés que clavar los frenos de golpe, porque si no te llevás todo", analizó Mariana Brey.