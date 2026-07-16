La tremenda caída de Georgina Barbarossa en Telefe mientras festejaba la victoria de Argentina ante Inglaterra
La conductora protagonizó un inesperado momento mientras celebraba la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026. Entre bromas, referencias futboleras y un "VAR" imaginario, explicó que la caída fue producto de la emoción.
Resumen para apurados
- Georgina Barbarossa sufrió una caída en Telefe el jueves al tropezar con su cordón mientras festejaba con euforia el pase de Argentina a la final del Mundial 2026.
- El incidente ocurrió en un pasillo angosto cuando el equipo festejaba vestido de celeste y blanco. Barbarossa aclaró con humor que se pisó un cordón y descartó un empujón.
- El divertido blooper se viralizó rápidamente en redes y se convirtió en el tema central del programa, demostrando la euforia nacional por el logro de la Selección argentina.
La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes de euforia en todo el país. En ese contexto, Georgina Barbarossa protagonizó un inesperado episodio al caerse en medio de una celebración junto a sus compañeros de Telefe.
Barbarossa y todo el equipo de su programa de Telefe decidieron comenzar la jornada del jueves en los pasillos del canal, todos vestidos con los colores de la bandera argentina.
En medio de los gritos, los saltos y la euforia compartida, el grupo avanzó hasta un pasillo angosto. De pronto, Georgina pisó mal y cayó al piso, generando preocupación entre quienes la acompañaban y frenando la caravana de festejo. Mientras intentaban ayudarla a levantarse, alcanzó a decir: "Ahí está, ahí está".
Foul ð¥ð¥— Ptc Recargado (@PtcRecargado) July 16, 2026
Georgina Barbarossa terminÃ³ en el piso en medio de los festejos pic.twitter.com/qOaK7YXuzF
Bromas, VAR y una "tarjeta roja" para el meteorólogo
El episodio se transformó rápidamente en uno de los temas centrales del programa, con un intercambio cargado de humor entre los panelistas. El principal apuntado fue el meteorólogo Diego Roggiano.
Pía Shaw, en tono de juego, comentó: "Tarjeta roja para él. Vaya", mientras Paulo Kablan sugería: "Fue Roggi, fue Roggi". Georgina, entre risas, respondió: "No me tiró, no me tiró", defendiendo a su compañero y descartando cualquier intención.
La conversación siguió con referencias futboleras y hasta un VAR imaginario. "Pará, no hizo la de Embolo, ¿eh? Que ni lo tocó y se tiró. No, no, no", bromeó la periodista Érica Fontana, en alusión al futbolista suizo expulsado contra Argentina.
Las teorías sobre el supuesto responsable continuaron entre los panelistas. Kablan insistió: "Te tocó de atrás es falta y roja directa", mientras Diego Brancatelli agregó: "Yo no sé las sensaciones de lo que sentía atrás".
Sin embargo, Georgina volvió a despejar cualquier duda: "No me tiró", y explicó el verdadero motivo de la caída: "Corriendo me pisé el cordón". Pía Shaw respaldó su versión al afirmar: "Se pisó los cordones". Entre risas, la conductora volvió a insistir: "El cordón se salió. Mirá, mirá".
La explicación de Georgina Barbarossa tras la caída
El momento derivó en nuevas comparaciones futboleras y hasta con accidentes de tránsito. "Yo estaba en la segunda línea y fue como el choque en cadena, ¿viste? Que a veces ahí tenés que clavar los frenos de golpe, porque si no te llevás todo", analizó Mariana Brey.
La caída terminó convirtiéndose en un motivo de humor dentro del programa, con simulacros de revisión del VAR y hasta teorías de complot entre canales. "Imaginate me hubiesen pasado todos por encima", comentó Georgina, mientras sus compañeros recreaban el caos del momento.
La conductora también contó cómo fue el intento de ayudarla: "Me querían levantar, hacían fuerza y yo me reía. Y es peor". Luego, fiel a su estilo, lanzó otra broma: "¿Querés que me vuelva a caer? Si da rating, me dejás".
Finalmente, volvió a remarcar la explicación que dio desde un primer momento: "Corriendo me pisé el cordón", dejando en claro que no hubo empujones ni mala intención, sino una caída provocada por la emoción y el desborde del festejo.