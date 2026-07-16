La emoción de Enzo Pérez en su regreso a Deportivo Maipú: ¿juega mañana contra San Martín?

La incógnita para enfrentar al "Santo"

Pese al entusiasmo que provocó su vuelta, la presencia de Enzo Pérez desde el inicio todavía no está asegurada. El mediocampista llegó con una preparación más corta que el resto del plantel y el cuerpo técnico analiza si conviene preservarlo o darle la responsabilidad de conducir al equipo desde el primer minuto. Cualquiera sea la decisión, su sola presencia ya cambió el clima que rodea a Deportivo Maipú. San Martín no sólo enfrentará a un rival que viene en levantada y se hace fuerte en Mendoza: también tendrá enfrente a un club movilizado por el regreso de su máximo referente, un futbolista que eligió cerrar el círculo donde todo comenzó.