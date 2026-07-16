La emoción de Enzo Pérez en su regreso a Deportivo Maipú: ¿juega mañana contra San Martín?

Resumen para apurados
- Enzo Pérez regresó oficialmente a Deportivo Maipú en Mendoza para retirarse cerca de su familia, generando gran expectativa antes del partido contra San Martín de Tucumán.
- El mediocampista, ex River y selección, priorizó lo emocional sobre lo económico. Su debut como titular aún es duda para el DT Echeverría debido a su corta preparación física.
- Su vuelta revoluciona la Primera Nacional, eleva la ilusión del club y abre la puerta a la llegada de nuevos refuerzos de jerarquía que potencien el gran presente del equipo.
La presencia de Enzo Pérez transformó por completo la previa del partido entre Deportivo Maipú y San Martín. Más allá de que todavía no está confirmada su presencia como titular, el experimentado mediocampista acaparó toda la atención en Mendoza tras ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del "Cruzado". Su regreso representa uno de los movimientos más importantes del mercado de pases de la Primera Nacional y alimentó la ilusión de un equipo que atraviesa un gran presente futbolístico.
Durante su presentación, el ex River, Estudiantes y la selección argentina explicó que la decisión tuvo un fuerte componente personal. "Mi ilusión era terminar mi carrera en Deportivo Maipú, ya que no me quedan muchos años. Quería terminar cerca de mi familia, de los míos", aseguró. Con esa frase dejó en claro que el aspecto emocional pesó más que cualquier propuesta deportiva o económica y terminó de cumplir una promesa que había sostenido durante gran parte de su carrera.
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El volante también dejó entrever que su rol irá mucho más allá de lo que ocurra dentro del campo de juego. "Voy a meter presión para que lleguen refuerzos de jerarquía", comentó entre risas, una declaración que rápidamente generó repercusión entre los hinchas mendocinos, que comenzaron a especular con la llegada de otros futbolistas de experiencia para potenciar al plantel de Mariano Echeverría.
La incógnita para enfrentar al "Santo"
Pese al entusiasmo que provocó su vuelta, la presencia de Enzo Pérez desde el inicio todavía no está asegurada. El mediocampista llegó con una preparación más corta que el resto del plantel y el cuerpo técnico analiza si conviene preservarlo o darle la responsabilidad de conducir al equipo desde el primer minuto. Cualquiera sea la decisión, su sola presencia ya cambió el clima que rodea a Deportivo Maipú. San Martín no sólo enfrentará a un rival que viene en levantada y se hace fuerte en Mendoza: también tendrá enfrente a un club movilizado por el regreso de su máximo referente, un futbolista que eligió cerrar el círculo donde todo comenzó.