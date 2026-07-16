DeportesSan Martín de Tucumán

La emoción de Enzo Pérez en su regreso a Deportivo Maipú: ¿juega mañana contra San Martín?

El histórico mediocampista volvió al club donde inició su carrera y ahora resta saber si Mariano Echeverría lo incluirá desde el arranque frente al "Santo".

BIENVENIDA. Enzo Pérez posa con la camiseta del Cruzado durante su presentación oficial en Mendoza.
BIENVENIDA. Enzo Pérez posa con la camiseta del Cruzado durante su presentación oficial en Mendoza.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Enzo Pérez regresó oficialmente a Deportivo Maipú en Mendoza para retirarse cerca de su familia, generando gran expectativa antes del partido contra San Martín de Tucumán.
  • El mediocampista, ex River y selección, priorizó lo emocional sobre lo económico. Su debut como titular aún es duda para el DT Echeverría debido a su corta preparación física.
  • Su vuelta revoluciona la Primera Nacional, eleva la ilusión del club y abre la puerta a la llegada de nuevos refuerzos de jerarquía que potencien el gran presente del equipo.
Resumen generado con IA

La presencia de Enzo Pérez transformó por completo la previa del partido entre Deportivo Maipú y San Martín. Más allá de que todavía no está confirmada su presencia como titular, el experimentado mediocampista acaparó toda la atención en Mendoza tras ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del "Cruzado". Su regreso representa uno de los movimientos más importantes del mercado de pases de la Primera Nacional y alimentó la ilusión de un equipo que atraviesa un gran presente futbolístico.

Durante su presentación, el ex River, Estudiantes y la selección argentina explicó que la decisión tuvo un fuerte componente personal. "Mi ilusión era terminar mi carrera en Deportivo Maipú, ya que no me quedan muchos años. Quería terminar cerca de mi familia, de los míos", aseguró. Con esa frase dejó en claro que el aspecto emocional pesó más que cualquier propuesta deportiva o económica y terminó de cumplir una promesa que había sostenido durante gran parte de su carrera.

Post Instagram

El volante también dejó entrever que su rol irá mucho más allá de lo que ocurra dentro del campo de juego. "Voy a meter presión para que lleguen refuerzos de jerarquía", comentó entre risas, una declaración que rápidamente generó repercusión entre los hinchas mendocinos, que comenzaron a especular con la llegada de otros futbolistas de experiencia para potenciar al plantel de Mariano Echeverría.

La incógnita para enfrentar al "Santo"

Pese al entusiasmo que provocó su vuelta, la presencia de Enzo Pérez desde el inicio todavía no está asegurada. El mediocampista llegó con una preparación más corta que el resto del plantel y el cuerpo técnico analiza si conviene preservarlo o darle la responsabilidad de conducir al equipo desde el primer minuto. Cualquiera sea la decisión, su sola presencia ya cambió el clima que rodea a Deportivo Maipú. San Martín no sólo enfrentará a un rival que viene en levantada y se hace fuerte en Mendoza: también tendrá enfrente a un club movilizado por el regreso de su máximo referente, un futbolista que eligió cerrar el círculo donde todo comenzó.

Temas Primera NacionalClub Deportivo Maipú de MendozaEnzo PérezSan MartínDeportivo MaipúAlejandro Orfila
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
1

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
2

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra
3

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
4

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
5

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Ranking notas premium
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
1

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
2

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
3

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

Argentina y México: duele la enemistad que crece
4

Argentina y México: duele la enemistad que crece

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia
5

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia

Más Noticias
Mundial 2026: el festejo de Chiqui Tapia con el secanucas que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Mundial 2026: el festejo de "Chiqui" Tapia con el "secanucas" que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: Vamos a cantarlo fuerte

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: "Vamos a cantarlo fuerte"

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

El bar donde Tafí del Valle vio tres veces campeona a la Selección

El bar donde Tafí del Valle vio tres veces campeona a la Selección

Comentarios