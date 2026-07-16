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El 67% de las empresas argentinas realizó despidos durante 2026

Despidos, caída del empleo y capacidad ociosa: tres indicadores que reflejan la crisis del mercado laboral

Despidos en alza: un informe advierte que la mayoría de las empresas redujo su plantilla en 2026
Despidos en alza: un informe advierte que la mayoría de las empresas redujo su plantilla en 2026
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de Bumeran reveló que el 67% de las empresas argentinas realizó despidos en el primer semestre de 2026 para reducir sus costos operativos en el país.
  • La medida coincide con la pérdida de 128.600 empleos registrados en el último año y con una industria que opera con más del 40% de su capacidad instalada ociosa.
  • Estos datos encienden alarmas sobre el mercado laboral, evidenciando que la estabilización macroeconómica aún no se traduce en una recuperación del empleo formal.
Resumen generado con IA

Un estudio de la plataforma de empleo Bumeran reveló que el 67% de las empresas realizó despidos durante el primer semestre de 2026. El dato se suma a la pérdida de 128.600 puestos de trabajo privados registrados en los últimos doce meses y a una industria que continúa operando con más del 40% de su capacidad instalada ociosa, configurando un escenario de creciente debilidad en el mercado laboral argentino.

El relevamiento, difundido este miércoles, consultó tanto a especialistas en Recursos Humanos como a trabajadores de distintos sectores. Según los resultados, el 67% de los profesionales de RR.HH. aseguró que su empresa llevó adelante desvinculaciones entre enero y junio, mientras que el 69% de los empleados afirmó haber atravesado esa situación en su lugar de trabajo.

El ajuste en las empresas

Los resultados muestran una fuerte coincidencia entre la percepción de quienes gestionan el personal y la experiencia de los trabajadores, consolidando un panorama marcado por la reducción de plantillas y los esfuerzos de las compañías por disminuir costos.

De acuerdo con el informe, la principal causa de los despidos fue la necesidad de reducir gastos operativos. En segundo lugar aparecieron los procesos de reorganización interna y las reestructuraciones empresariales.

Los datos oficiales también reflejan una caída del empleo

Las cifras del estudio privado coinciden con los últimos datos oficiales sobre empleo registrado.

Según la información de la Secretaría de Trabajo, en los últimos doce meses se perdieron 128.600 puestos de trabajo privados registrados, un retroceso que refleja las dificultades para recuperar el empleo formal pese a la desaceleración de la inflación y algunos indicadores macroeconómicos más estables.

La caída afecta a distintos sectores de la economía y evidencia que la recuperación aún no logra traducirse en una mayor demanda de trabajadores.

La industria sigue con más del 40% de su capacidad ociosa

A este panorama se suma la situación de la actividad industrial.

El último informe del INDEC sobre utilización de la capacidad instalada indicó que más del 40% del potencial productivo del país permanece sin utilizar, una señal de que buena parte de las fábricas continúa trabajando por debajo de sus posibilidades.

Este nivel de capacidad ociosa limita la incorporación de personal, desalienta nuevas inversiones y obliga a muchas empresas a ajustar sus estructuras para sostener la actividad.

Además, la utilización desigual de la capacidad instalada muestra una recuperación heterogénea entre los distintos sectores productivos: mientras algunas ramas exhiben una mejora, otras continúan lejos de sus niveles históricos de producción.

Un mercado laboral con señales de preocupación

Tomados en conjunto, los indicadores describen un escenario complejo para el empleo en Argentina. El relevamiento de Bumeran señala que siete de cada diez empresas ya realizaron despidos durante el primer semestre de 2026; los datos oficiales muestran una pérdida de 128.600 empleos privados registrados en el último año, y la industria mantiene más del 40% de su capacidad instalada sin utilizar.

La convergencia de estos datos refuerza las señales de alerta sobre la evolución del mercado laboral, donde la estabilización de algunas variables económicas todavía no se refleja en una recuperación sostenida del empleo formal ni de la actividad productiva.

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