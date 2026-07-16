El 67% de las empresas argentinas realizó despidos durante 2026

Un estudio de la plataforma de empleo Bumeran reveló que el 67% de las empresas realizó despidos durante el primer semestre de 2026. El dato se suma a la pérdida de 128.600 puestos de trabajo privados registrados en los últimos doce meses y a una industria que continúa operando con más del 40% de su capacidad instalada ociosa, configurando un escenario de creciente debilidad en el mercado laboral argentino.