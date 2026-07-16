Con el regreso de Enzo Pérez y una campaña en alza: así llega Deportivo Maipú al duelo con San Martín

Resumen para apurados
- Deportivo Maipú enfrentará a San Martín de Tucumán en Mendoza por la Primera Nacional, impulsado por el regreso de Enzo Pérez y su notable recuperación futbolística.
- El DT Mariano Echeverría sacó al club del último puesto y lo ubicó en zona de Reducido. Además, Enzo Pérez, de 40 años, retornó al club de origen para finalizar su carrera.
- Este partido será una prueba clave para ambos equipos rumbo al Reducido, midiendo el verdadero impacto de la llegada de Pérez en el rendimiento y las aspiraciones de Maipú.
Deportivo Maipú ya no es aquel equipo que San Martín enfrentó en la primera rueda. El conjunto mendocino atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y llega fortalecido por dos factores que modificaron su realidad: el cambio de entrenador y el regreso de Enzo Pérez, el hijo pródigo que revolucionó a todo Mendoza.
La incorporación del experimentado mediocampista excede ampliamente lo futbolístico. A sus 40 años, el subcampeón del mundo en Brasil 2014 decidió volver al club donde dio sus primeros pasos para cerrar su carrera. Después de una extensa trayectoria que incluyó River, Valencia, Benfica, Estudiantes y Argentinos Juniors, el volante eligió regresar a Maipú, una decisión que generó una enorme expectativa entre los hinchas y volvió a poner al "Cruzado" en el centro de la escena de la Primera Nacional. Su debut oficial podría producirse justamente frente al "Santo", aunque dependerá de la decisión de Mariano Echeverría.
El entrenador fue el otro gran responsable de la transformación. Asumió con el equipo en el último puesto de la Zona B, luego de cuatro derrotas consecutivas, y en pocos meses consiguió instalarlo nuevamente en puestos de Reducido. Maipú ocupa hoy el séptimo lugar, apenas un punto por debajo de San Martín, gracias a una identidad mucho más definida y a una notable fortaleza como local.
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AcÃ¡ naciÃ³ un sueÃ±o. AcÃ¡ empezÃ³ todo. Hoy, Enzo vuelve al lugar donde dio sus primeros pasos.
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¿Cómo juega el "Cruzado" de Echeverría?
Desde lo táctico, Echeverría suele alternar entre un 4-4-2 y un 4-2-3-1. Sus equipos presionan alto, buscan atacar con velocidad por las bandas y sostienen un ritmo intenso durante los 90 minutos. En ofensiva, Tomás Silva atraviesa un gran presente y viene de convertir un doblete en la goleada sobre Atlético Rafaela, mientras que la llegada de Enzo Pérez promete aportar conducción, experiencia y jerarquía a una mitad de cancha que perdió a su capitán, Marcelo Eggel, transferido recientemente a Palestino de Chile.
Para San Martín será una medida exigente. Enfrente tendrá a un rival que llega en crecimiento, que se hace fuerte en el estadio Omar Higinio Sperdutti y que vive una verdadera revolución futbolística y emocional con el regreso de su máximo referente. Frenar ese envión será uno de los grandes desafíos del equipo de Alejandro Orfila.