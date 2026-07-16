Con el regreso de Enzo Pérez y una campaña en alza: así llega Deportivo Maipú al duelo con San Martín

La incorporación del experimentado mediocampista excede ampliamente lo futbolístico. A sus 40 años, el subcampeón del mundo en Brasil 2014 decidió volver al club donde dio sus primeros pasos para cerrar su carrera. Después de una extensa trayectoria que incluyó River, Valencia, Benfica, Estudiantes y Argentinos Juniors, el volante eligió regresar a Maipú, una decisión que generó una enorme expectativa entre los hinchas y volvió a poner al "Cruzado" en el centro de la escena de la Primera Nacional. Su debut oficial podría producirse justamente frente al "Santo", aunque dependerá de la decisión de Mariano Echeverría.