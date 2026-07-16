Messi, descalzo y con mate: la imagen que marcó el primer entrenamiento de Argentina antes de la final del Mundial

La imagen era inevitablemente distinta a la del miércoles por la tarde. Contra Inglaterra no necesitó monopolizar la pelota para convertirse en el futbolista más influyente del partido porque cada intervención tuvo peso. De sus pies nació el pase que terminó encontrando a Enzo Fernández en una de las acciones que abrió el partido y más tarde, con el partido muriéndose, apareció otra vez para enviar el centro que Lautaro Martínez convirtió en el gol que selló la clasificación. No fue uno de esos duelos construidos a partir de una sucesión interminable de gambetas porque Messi ahora, con 39 años, conoce mejor que nadie cómo y dónde puede ser más determinante.