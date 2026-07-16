El romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras la clasificación de Argentina a la final
Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizaron un romántico reencuentro en la tribuna. El beso entre ambos fue captado por las cámaras y rápidamente se volvió viral.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se besaron en el estadio Mercedes-Benz tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.
- El emotivo reencuentro ocurrió en la tribuna junto a los hijos del futbolista, tras el partido, sumándose a otras muestras públicas de apoyo de la cantante durante el torneo.
- El romántico momento se volvió viral en redes sociales, consolidando el perfil mediático de la pareja mientras la Selección Argentina se prepara para jugar la final contra España.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las postales más comentadas fuera de la cancha. Después del triunfo frente a Inglaterra, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizaron un emotivo reencuentro en la tribuna que terminó con un apasionado beso frente a las cámaras.
La escena ocurrió en el tradicional encuentro entre los futbolistas y sus familias tras el partido y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde miles de hinchas celebraron el momento.
El beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el triunfo ante Inglaterra
Una vez finalizado el partido en el Mercedes-Benz Stadium, los jugadores de la Selección Argentina se acercaron a las tribunas para compartir la clasificación con sus seres queridos.
Fue allí donde Tini Stoessel se encontró con Rodrigo De Paul. La cantante estaba acompañada por Francesca y Bautista, los hijos del mediocampista, y compartió con ellos los primeros minutos de celebración.
Las cámaras captaron el instante en que la pareja conversó brevemente y luego se fundió en un beso que despertó la emoción de los presentes y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. La imagen fue una de las más comentadas de la jornada y volvió a reflejar el gran momento que atraviesan juntos.
El apoyo de Tini a Rodrigo De Paul durante el Mundial
El beso tras la semifinal no fue la única muestra de cariño de la cantante hacia el futbolista durante la Copa del Mundo. Luego del triunfo de Argentina frente a Egipto, Tini ya había expresado públicamente su apoyo a De Paul mediante una historia de Instagram.
Sobre una fotografía del mediocampista celebrando la victoria escribió: "Te amo, mi amor". Además, acompañó el mensaje con otra dedicatoria para la Selección Argentina: "Te amo, Argentina", junto a un corazón blanco y la bandera nacional.
Con la Albiceleste clasificada a la final del Mundial 2026, la pareja volvió a convertirse en protagonista fuera del campo de juego, mientras los hinchas ya esperan el último desafío de la Selección frente a España.