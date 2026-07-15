Argentina transformó la tarde del Atlanta Stadium: del silencio al carnaval tras eliminar a Inglaterra y llegar a la final del Mundial 2026

Uno de los más emocionados fue Lautaro Martínez, todavía con la adrenalina del triunfo encima. “Toro” apareció por la zona mixta con la voz entrecortada y las lágrimas pegadas en sus cachetes, y dejó una confesión que explicó mucho más que su gol. "Me acordé de mi mamá. La llamé ni bien llegué al vestuario y estaba trabajando. Estas son las cosas que me hacen seguir adelante, porque cuando entro a la cancha sólo pienso en ellos. En mi mamá, mis hijos, mi esposa, en toda mi familia… Y en mi viejo, que fue el principal responsable de que yo siga compitiendo", dijo cuando le preguntaron qué se le pasó por la cabeza tras el 2 a 1.