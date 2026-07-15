Argentina transformó la tarde del Atlanta Stadium: del silencio al carnaval tras eliminar a Inglaterra y llegar a la final del Mundial 2026
La Selección desató una celebración junto a los hinchas, que se extendió durante más de media hora. Mientras los ingleses se retiraban en silencio, el plantel argentino cantó, saltó y disfrutó de una noche inolvidable.
Resumen para apurados
- Argentina venció 2-1 a Inglaterra en el Atlanta Stadium y clasificó a la final del Mundial 2026, tras revertir un marcador adverso en la semifinal del torneo.
- Tras empezar perdiendo por un gol de Gordon, la Selección revirtió el resultado con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, desatando un gran festejo con los hinchas.
- El triunfo mantiene vigente el sueño del bicampeonato de la Scaloneta, que disputará la gran final este domingo en Nueva York, consolidando su mística en torneos decisivos.
El árbitro estadounidente Ismail Elfath marcó el final de la "semi" del Mundial y, por un instante, el partido pareció dividir el campo en dos mundos completamente distintos.
De un lado, los jugadores de Inglaterra quedaron desparramados sobre el césped, algunos con las manos en la cara y otros mirando al vacío porque la ventaja que habían construido durante buena parte de la noche se les había escapado en apenas un puñado de minutos. En cambio, del otro lado todo era una explosión.
Los suplentes argentinos invadieron el campo de juego, el cuerpo técnico se fundió en abrazos y los titulares comenzaron una celebración que se extendió durante más de media hora. Nadie quería irse del Atlanta Stadium, nadie tenía apuro. Después de darle vuelta una semifinal heróica e histórica a Inglaterra y clasificarse a una nueva final de una Copa del Mundo, el momento merecía quedarse suspendido un rato más.
Eso sí, la fiesta no empezó con el pitazo final. Argentina decidió que, pese al gol de Gordon, no era el momento de tirar la toalla. Por el contrario, aceleró a fondo. En ese preciso instante comenzó la fiesta.
Porque hasta ese momento el clima era otro. El gol inglés había sembrado preocupación, y en la tribuna argentina aparecieron algunos silencios, las manos en la cabeza y esas miradas largas que buscan respuestas dentro de la cancha. Mientras tanto, del otro lado los ingleses cantaban convencidos de que el pasaje para jugar la final en Nueva York ya estaba sellado. Pero fue justo en ese instante cuando todo cambió.
La “Scaloneta” comenzó a empujar desde el juego y la gente respondió desde las tribunas. Cada recuperación levantaba un rugido y cada ataque hacía crecer la ilusión. Y además, el gol del empate terminó de encender una llama que ya no se iba a apagar más y el segundo tanto convirtió el estadio en una auténtica fiesta celeste y blanca.
Cuando llegó el final, jugadores e hinchas parecían formar una misma columna de aliento. Los futbolistas fueron directamente hacia el sector en el que estaba la mayor parte del público argentino; justo ese sector detrás del arco en el que entraron los goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez. Saltaron, bailaron, aplaudieron y cantaron junto a miles de hinchas que también se negaban a abandonar sus lugares. Durante más de media hora el estadio siguió siendo una fiesta. La alegría del campeón que se niega a entregar la corona y que, por el contrario, sigue con el hambre intacto.
Un pedido especial para el domingo
"El que no salta es un inglés" bajó una y otra vez desde las tribunas. Después llegó el clásico "Vamos, vamos Argentina" y, como no podía ser de otra manera, el repertorio terminó con un mensaje que ya apunta a Nueva York: "Cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar".
No había diferencias entre los que estaban en la cancha y los que habían viajado miles de kilómetros para acompañar a la Selección. Todos festejaban la misma conquista y todos entendían que el camino todavía no se terminó.
Uno de los más emocionados fue Lautaro Martínez, todavía con la adrenalina del triunfo encima. “Toro” apareció por la zona mixta con la voz entrecortada y las lágrimas pegadas en sus cachetes, y dejó una confesión que explicó mucho más que su gol. "Me acordé de mi mamá. La llamé ni bien llegué al vestuario y estaba trabajando. Estas son las cosas que me hacen seguir adelante, porque cuando entro a la cancha sólo pienso en ellos. En mi mamá, mis hijos, mi esposa, en toda mi familia… Y en mi viejo, que fue el principal responsable de que yo siga compitiendo", dijo cuando le preguntaron qué se le pasó por la cabeza tras el 2 a 1.
El delantero de Inter de Italia, que volvió a responder en un partido decisivo, también habló del lugar que le tocó ocupar durante la etapa decisiva de este torneo. "Más allá de que uno siempre aporte y tire para adelante, uno siempre quiere jugar. Toca agachar la cabeza, tener humildad y dejar todo. Y estos son premios inolvidables", agregó.
Giuliano Simeone, mientras tanto, también eligió mirar hacia la gente. "Que la gente siga creyendo y disfrutando. Vamos a ir con todo por esa final. Estoy feliz por el esfuerzo que hizo el equipo. Ahora tenemos que ir a jugar y tratar de ganar el domingo", lanzó.
Mientras Argentina seguía cantando, el sector inglés se iba vaciando lentamente. Los jugadores caminaron cabizbajos hacia el vestuario y los hinchas abandonaron sus lugares casi en silencio. Hubo algunos exabruptos por la derrota, pero la desazón había ganado la batalla entre los simpatizantes británicos.
Mientras tanto, el contraste era absoluto. Apenas unos metros separaban la desilusión de unos y la felicidad desbordante de otros. La Selección ya había dado vuelta el resultado, pero también había dado vuelta el estadio.
Durante más de media hora, antes de pensar en España, en Nueva York y en la gran final, Argentina hizo lo único que podía hacer después de otra noche inolvidable. Disfrutar junto a su gente y seguir soñando de que todo es posible.