En menos de 10 años, se denunciaron estafas por $12.000 millones

Las primeras maniobras que quedaron al descubierto fueron las vinculadas con la supuesta compra y venta de criptomonedas. Generación Zoe, Intensive Live, Adhemar Capital y Peak Capital fueron algunas de las más conocidas. A ellas se les sumó otra presunta estafa piramidal que tuvo su epicentro en el sur de la provincia y que fue conocida como Winance.