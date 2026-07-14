Policías, entradas a más de 3.000 dólares y un picadito entre nenes: así se vive la previa de Argentina-Inglaterra en Atlanta

Su padre, David Hunter, tiene 37 años, llegó el domingo a esta ciudad junto a su hijo y está empapado de la carga histórica que rodea al partido. “Obviamente existe una gran rivalidad política, además de la futbolística. Tuvimos mala suerte con la Mano de Dios hace 40 años. Yo amaba a David Beckham cuando era chico y él tuvo aquel incidente con Diego Simeone en el Mundial del 98. Espero que mañana sea nuestro turno de conseguir algún tipo de revancha y llegar a la final”, le dice a LA GACETA.