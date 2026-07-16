Recuerdos fotográficos: los maniquíes de la Casa Histórica sorprendieron a los visitantes en 2002

Como parte fundamental de esas recorridas de los turistas surgió un “clásico” de nuestra provincia: la Casa Histórica. Fue este edificio histórico el que recibió de manera incesante a la gran mayoría de los visitantes, con el Salón de la Jura como el gran atractivo. Y todos se dieron una sorpresa: en el lugar habían sido colocado maniquíes, que simulaban ser los congresales en la jornada del 9 de julio de 1816 en plena sesión. Habían sido vestidos convenientemente y procuraron darle realismo a los rostros y las expresiones.