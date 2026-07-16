Puntada a puntada, una profesora busca que el bordado vuelva a tener lugar en Tafí del Valle

Los martes por la tarde, un tablón de madera se convierte en el centro de la Sala de Cultura, ubicada en la terminal de Tafí del Valle. A su alrededor se acomodan mujeres que llegan desde Langostura, Las Carreras, El Rodeo o El Churqui. Todas se reúnen alrededor de una misma práctica: bordar, compartir técnicas y transformar hilos y telas en piezas que después podrán vender.