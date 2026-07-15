Un estudio reveló que los tucumanos pierden hasta 39 horas de sueño al año por el calor nocturno

Un fenómeno global que golpea con fuerza en las noches

De acuerdo con la investigación elaborada por Climate Central, la región más afectada fue el Medio Oriente, donde se experimentaron los mayores niveles de insomnio atribuible al cambio climático. En el estudio se analizaron 1.338 ciudades del mundo que contaban con una población superior a los 500.000 habitantes y se definió que la parte de esa pérdida vinculada al calentamiento global al menos se duplicó desde comienzos de la década de 1970 en 1.335 de ellas.