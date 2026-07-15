Un estudio reveló que los tucumanos pierden hasta 39 horas de sueño al año por el calor nocturno
Un análisis de Climate Central ubicó a San Miguel de Tucumán como la segunda ciudad más afectada de la Argentina por el insomnio térmico. El país promedió 36 horas de descanso perdido al año entre 2020 y 2025 debido al calentamiento global.
Resumen para apurados
- Climate Central reveló que el cambio climático y el calor nocturno hicieron perder hasta 39 horas de sueño al año en Tucumán, Argentina, entre 2020 y 2025.
- El análisis global incluyó a seis ciudades del país, donde Buenos Aires lideró con 44 horas de pérdida, seguida por Tucumán (39) y Rosario (38) debido al aumento térmico.
- El insomnio térmico afecta la salud física, mental y cardiovascular, un riesgo creciente debido al alza de temperaturas y la expansión de las islas de calor urbano.
El cambio climático no solo le estaría pasando factura al Planeta Tierra sino también a los humanos en un aspecto que va más allá de sentirse agobiado por las altas temperaturas. Resulta que el impacto térmico también influye en el descanso y es precisamente el que puede estar provocando que muchas personas en el mundo sufran de mayor insomnio. Argentina no es una excepción y un estudio demostró que numerosas ciudades, incluyendo San Miguel de Tucumán, perdieron relevantes horas de sueño.
La calidad y la duración del sueño suficiente son esenciales para la salud y el bienestar de las personas. Sin embargo, los registros demuestran una tendencia peligrosa: una persona promedio perdió casi 56 horas de descanso al año debido a las marcas térmicas ambientales, según un nuevo análisis publicado hoy por Climate Central, organización independiente y sin fines de lucro formada por científicos y periodistas. Pocos países del mundo son ajenos a este fenómeno y la Argentina no está entre las excepciones.
Un fenómeno global que golpea con fuerza en las noches
De acuerdo con la investigación elaborada por Climate Central, la región más afectada fue el Medio Oriente, donde se experimentaron los mayores niveles de insomnio atribuible al cambio climático. En el estudio se analizaron 1.338 ciudades del mundo que contaban con una población superior a los 500.000 habitantes y se definió que la parte de esa pérdida vinculada al calentamiento global al menos se duplicó desde comienzos de la década de 1970 en 1.335 de ellas.
El estudio vincula el cambio climático con el descanso deficiente debido al aumento en las temperaturas nocturnas, lo que interrumpe el mecanismo biológico natural de enfriamiento del organismo necesario para dormir adecuadamente. Las marcas ambientales más altas dificultan esta fase, lo que resulta en una menor duración y una reducción en la calidad de nuestro sueño.
El peligro de las noches tropicales acumuladas
Las noches extremadamente cálidas son cada vez más comunes debido al cambio climático. Dado que la pérdida de sueño puede acumularse tras varias noches consecutivas, incluso reducciones modestas en el descanso pueden volverse perjudiciales para la salud durante una temporada de calor.
El informe difundido hoy estimó pérdidas de sueño por calor nocturno a escala global, regional y local. En América Latina identificó ciudades con hasta 93 horas anuales de sueño perdido y, en Argentina, incluyó seis ciudades con disminución de entre 27 y 44 horas al año; el promedio conjunto para las localidades argentinas durante el último lustro fue de 36 horas.
Tucumán en el ojo de la tormenta térmica
En nuestro país, el informe mencionó seis localidades: la Ciudad de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Salta. El promedio anual de sueño perdido a nivel nacional entre 2020 y 2025 fue de 36 horas.
En la planilla difundida por Climate Central se difunde el detalle de las ciudades nacionales más afectadas, donde San Miguel de Tucumán fue la segunda con mayor pérdida de descanso. La primera fue la Ciudad de Buenos Aires, donde la población perdió 44 horas de sueño al año por el calor nocturno; cuatro de ellas se atribuyeron al cambio climático. La estimación integra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para hacer la apreciación.
Los datos en las provincias argentinas
La capital tucumana acumuló 39 horas perdidas al año, de las cuales cuatro se asociaron al calentamiento global. Rosario registró 38 horas de sueño perdido al año y tres quedaron vinculadas al cambio climático.
Córdoba y Mar del Plata mostraron 34 horas anuales en ambos casos, con tres horas atribuibles al calentamiento global. Salta fue la ciudad argentina con el menor total dentro de ese grupo, con 27 horas de sueño perdido al año; tres se relacionaron con el cambio climático.
El impacto en la salud mental y física
Los autores advirtieron que dormir mal se vinculó con efectos en el estado de ánimo, el rendimiento cognitivo, la productividad y la salud cardiovascular e inmunológica. También apuntaron que el calor nocturno “se está convirtiendo en un riesgo ambiental cada vez más importante” a medida que suben las temperaturas y más personas viven en islas de calor urbano, que amplifican el aumento nocturno.
“Dormir es esencial tanto para nuestra salud física como mental, pero a menudo es una de las primeras cosas que se ven afectadas durante los periodos de calor extremo, especialmente cuando las temperaturas se mantienen altas durante la noche”, indicó la investigadora de clima y salud del Tyndall Center for Climate Change Research, Rita Issa.
El panorama crítico en el resto de América Latina y el mundo
En América Latina, el informe registró picos en Barranquilla (Colombia) y Acapulco (México), donde una persona promedio perdió alrededor de 93 horas de sueño al año entre 2020 y 2025 debido a las altas temperaturas nocturnas; seis de esas horas se atribuyeron al calentamiento global.
También se destacaron Cartagena (Colombia), con 91 horas perdidas al año y cinco vinculadas al cambio climático, y Cancún, con 91 y seis. En la lista aparecieron además Belém (Brasil), con 84 horas y seis; Caracas, con 67 y siete; y Cali (Colombia), con 61 y siete.
En el mundo, las mayores pérdidas de sueño atribuibles al cambio climático se concentraron en Oriente Medio. En ciudades de Arabia Saudí, Omán y Emiratos Árabes Unidos, la población perdió entre 55 y 87 horas de sueño al año por temperaturas nocturnas más altas, de las cuales entre 12 y 16 horas se vincularon al cambio climático. El mismo análisis identificó impactos altos en el sur de India y en varios países del Sudeste Asiático.