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Segurola y Habana: el homenaje a Maradona con una bandera de Malvinas antes de Argentina vs. Inglaterra

La histórica esquina de Villa Devoto, convertida en un símbolo de Diego Maradona, volvió a captar la atención de los hinchas con una bandera de las Islas Malvinas. La imagen apareció horas antes del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La bandera de Malvinas que apareció en la histórica esquina de Maradona antes del partido con Inglaterra
La bandera de Malvinas que apareció en la histórica esquina de Maradona antes del partido con Inglaterra TN
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas colgaron una bandera de Malvinas en Segurola y Habana, Villa Devoto, antes de la semifinal Argentina-Inglaterra del Mundial 2026 como homenaje y apoyo a la Selección.
  • El acto en la esquina de Maradona surge luego de que la FIFA y EE.UU. prohibieran ingresar al estadio de Atlanta con insignias del reclamo de soberanía sobre las Malvinas.
  • El control estricto de FIFA traslada la expresión de los hinchas a sitios históricos locales, afianzando la esquina de Maradona como un símbolo de apoyo de cara al partido.
Resumen generado con IA

A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, una bandera argentina con la imagen de las Islas Malvinas apareció en la emblemática esquina de Segurola y Habana, en el barrio porteño de Villa Devoto. El lugar, inmortalizado por Diego Armando Maradona, volvió a convertirse en un punto de encuentro para los hinchas en la previa de uno de los partidos más esperados del torneo.

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La imagen cobró especial repercusión luego de que trascendiera que la FIFA prohibirá el ingreso al estadio de Atlanta de banderas, camisetas y otros elementos que hagan referencia al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Por qué Segurola y Habana volvió a ser un símbolo antes de Argentina vs. Inglaterra

La histórica esquina de Villa Devoto ocupa un lugar especial en la memoria futbolera argentina desde que Diego Maradona la convirtió en un ícono con su recordada frase: "Segurola y Habana 4310, séptimo piso".

Con el paso de los años, el sitio fue homenajeado con una placa que lo identifica como la Esquina Diego Armando Maradona y se transformó en un espacio de reunión para fanáticos que recuerdan al capitán campeón del mundo de 1986.

En la previa del duelo con Inglaterra, la presencia de una bandera argentina con las Islas Malvinas volvió a darle un fuerte valor simbólico al lugar y fue interpretada por muchos hinchas como una cábala para acompañar al seleccionado de Lionel Scaloni.

La FIFA prohibirá banderas con las Islas Malvinas en el estadio

Mientras en Buenos Aires el homenaje se viralizó en las redes sociales, en Atlanta se implementará un operativo especial de seguridad para el encuentro entre Argentina e Inglaterra. 

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que las autoridades de Estados Unidos, la FIFA, el FBI y representantes de ambos seleccionados acordaron medidas específicas para un partido considerado de alta sensibilidad.

Entre ellas, se dispuso un importante refuerzo de seguridad con unos 1.600 efectivos entre policías y agentes privados, además de ingresos diferenciados para los simpatizantes de cada selección.

La funcionaria también confirmó que la FIFA no permitirá el ingreso de banderas, camisetas ni otros elementos que exhiban la imagen de las Islas Malvinas o hagan referencia al histórico reclamo argentino sobre la soberanía del archipiélago.

La decisión se conoció en la antesala de un partido con una carga histórica especial para ambos países y generó repercusión entre los hinchas argentinos, que encontraron en Segurola y Habana un nuevo espacio para expresar su apoyo a la Selección.

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