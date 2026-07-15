Segurola y Habana: el homenaje a Maradona con una bandera de Malvinas antes de Argentina vs. Inglaterra

A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, una bandera argentina con la imagen de las Islas Malvinas apareció en la emblemática esquina de Segurola y Habana, en el barrio porteño de Villa Devoto. El lugar, inmortalizado por Diego Armando Maradona, volvió a convertirse en un punto de encuentro para los hinchas en la previa de uno de los partidos más esperados del torneo.