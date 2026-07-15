Argentina vs. Inglaterra: la razón por la que miles de escoceses apoyarán a la Selección en la semifinal

De la sangre de los ancestros al talento en la cancha

La presencia de figuras actuales refuerza el sentimiento de pertenencia mutua durante esta competencia internacional. “El motor del mediocampo argentino es Alexis Mac Allister. Con un apellido como ese, sus credenciales escocesas están fuera de toda duda. Algunos lo llaman coincidencia. Nosotros lo llamamos destino”. Además, recuerdan que “En 1978, en la Argentina, Archie Gemmill bailó a través de la defensa holandesa para marcar uno de los mejores goles en la historia de la Copa del Mundo. Nuestro pico futbolístico está registrado oficialmente en Mendoza”.