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Argentina vs. Inglaterra: la razón por la que miles de escoceses apoyarán a la Selección en la semifinal

Un hilo viral explica las razones por las cuales el país celta respalda al conjunto de Lionel Scaloni en la semifinal de 2026.

Argentina vs. Inglaterra: la razón por la que miles de escoceses apoyarán a la Selección en la semifinal
Imagen cortesía de La Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miles de escoceses apoyarán a Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 este miércoles por la histórica rivalidad con los ingleses y sus lazos con el país.
  • Un hilo viral en X detalló el lazo: desde la influencia del pionero Watson Hutton en 1891 y la ascendencia de Mac Allister, hasta los 100.000 descendientes escoceses en el país.
  • Este respaldo masivo consolida la alianza cultural y deportiva escocesa-argentina, sumando una fuerte carga folclórica e histórica a una de las semifinales más calientes del fútbol.
Resumen generado con IA

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra presenta un escenario cargado de rivalidades históricas donde Escocia tomó partido de forma contundente. El país celta mantiene una enemistad deportiva eterna con los ingleses y optó por respaldar al equipo que dirige Lionel Scaloni debido a profundos vínculos culturales. Un hilo viral en la red social X de un usuario escoces explicó la relación entre los países.

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El usuario Scottish Banter bromearon sobre la supuesta obligación contractual de alentar al conjunto albiceleste este miércoles. “Hemos preparado esta guía oficial para que todo escocés entienda por qué el éxito futbolístico de Argentina es, en varios aspectos importantes, en parte culpa nuestra”, afirmaron diversos usuarios para explicar tal conexión. 

Un legado que comenzó con gaitas y balones

Los escoceses celebran que en las tierras del sur todavía se “mantuvieron las gaitas” como símbolo de identidad compartida. “El Colegio Escocés San Andrés de Buenos Aires fue fundado en 1838. Hasta el día de hoy, sus alumnos visten un distintivo tartán y cuentan con una banda escolar de gaitas plenamente activa y competitiva”. Esta institución educativa representa uno de los pilares más antiguos de la comunidad británica en la región.

El origen de la competencia local también posee raíces profundas en el Reino Unido. “El primer campeonato de liga reconocido de Argentina se disputó en 1891, cuando St. Andrew’s y Old Caledonians terminaron igualados. Técnicamente, Argentina es una de nuestras franquicias de ultramar más antiguas. Esto es patrimonio futbolístico”. Dichas escuadras marcaron el inicio de una pasión que hoy une a ambos pueblos.

De la sangre de los ancestros al talento en la cancha

La presencia de figuras actuales refuerza el sentimiento de pertenencia mutua durante esta competencia internacional. “El motor del mediocampo argentino es Alexis Mac Allister. Con un apellido como ese, sus credenciales escocesas están fuera de toda duda. Algunos lo llaman coincidencia. Nosotros lo llamamos destino”. Además, recuerdan que “En 1978, en la Argentina, Archie Gemmill bailó a través de la defensa holandesa para marcar uno de los mejores goles en la historia de la Copa del Mundo. Nuestro pico futbolístico está registrado oficialmente en Mendoza”.

El aporte del profesor Alexander Watson Hutton resultó clave ya que fundó la liga argentina en 1893 y por ello lo consideran el padre de dicha disciplina allá. Bajo esa lógica, aseguran que ”Escocia literalmente le enseñó a Argentina a jugar este deporte, Lionel Messi solo está ejecutando nuestros planes de estudio". “El Gobierno escocés estima que alrededor de 100.000 argentinos tienen ascendencia escocesa, siendo la quinta diáspora escocesa más grande del mundo y la mayor fuera del mundo angloparlante. Estadísticamente, solo nos estamos apoyando a nosotros mismos”.

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