Seguridad

En Córdoba murió un joven tras sufrir graves quemaduras y su familia culpó a la novia

El hecho ocurrió en la localidad de Marcos Juárez. Mientras la pareja de la víctima asegura que se trató de un accidente doméstico.

Captura de video del momento en que las llamas envuelven a la víctima.
Captura de video del momento en que las llamas envuelven a la víctima.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Isaías Barrera, de 20 años, murió el lunes en Marcos Juárez, Córdoba, por graves quemaduras. La fiscalía investiga si su novia lo atacó o si fue un accidente doméstico.
  • El hecho quedó filmado y hay versiones opuestas: la pareja alega un accidente, pero la familia denuncia un ataque y expone tres denuncias previas por violencia familiar.
  • La familia exige detener a la mujer y cambiar la carátula a homicidio. La fiscalía aguarda peritajes clave sobre el combustible y las prendas para definir la imputación final.
Resumen generado con IA

La comunidad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Isaías Barrera, un joven de 20 años que murió luego de agonizar con quemaduras en el 95% de su cuerpo. Lo que comenzó como un reporte de accidente doméstico derivó en una investigación penal cargada de sospechas y versiones cruzadas entre la única testigo y la familia de la víctima.

Una secuencia de terror captada por cámaras de seguridad

El trágico episodio se desencadenó el pasado sábado por la tarde en una vivienda de la calle Zeballos al 1200. La brutalidad del hecho quedó registrada en una cámara de vigilancia de la zona. Las imágenes muestran a Isaías envuelto en llamas, corriendo desesperado por la vereda en un intento agónico por apagar el fuego.

Fueron los vecinos quienes, alertados por los gritos, acudieron en su auxilio. Una mujer logró sofocar las llamas utilizando una frazada, pero para ese momento el daño ya era crítico. Tras ser estabilizado en el Hospital Abel Ayerza, el joven fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado en la capital provincial, donde finalmente falleció en la madrugada del lunes debido a la falla multiorgánica provocada por las lesiones.

Versiones contrapuestas: ¿accidente o ataque?

Desde el primer momento, el relato de la pareja de Barrera, identificada como S.S., sembró dudas en el entorno familiar. Según la mujer, el fuego se inició de forma accidental mientras el joven manipulaba combustible para limpiar una motocicleta. Sin embargo, la Justicia busca determinar la veracidad de este testimonio frente a las pruebas recolectadas en el lugar.

La familia de Isaías rechaza tajantemente la hipótesis del accidente. Según denunciaron, un testigo presencial habría observado el momento en que la mujer le arrojaba un bidón de nafta mientras el joven intentaba encender un cigarrillo. "A mi hijo lo prendieron fuego", aseguró la madre de la víctima durante el sepelio en el cementerio La Piedad, al exigir que la causa cambie su carátula de "lesiones graves" a una imputación acorde a un homicidio.

Antecedentes de violencia y el pedido de justicia

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, que ahora deberá reconstruir los últimos minutos de la víctima. Un dato clave en la investigación es el historial de la pareja. Fuentes policiales confirmaron que existían antecedentes de violencia familiar y, según los allegados de Barrera, el joven ya había radicado al menos tres denuncias previas por agresiones sufridas durante la relación.

Mientras los peritos analizan los restos de combustible y las prendas de vestir secuestradas, familiares y amigos se movilizaron para pedir la detención de la mujer. "Queremos justicia, nadie hizo nada a pesar de los avisos", reclamaron.

Temas Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación
1

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela
2

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700
3

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente
4

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros
5

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Ranking notas premium
Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
1

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
2

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
3

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
5

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Más Noticias
El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Hacía wheelie en moto, atropelló y mató a un soldado: lo identificaron por Facebook

Hacía "wheelie" en moto, atropelló y mató a un soldado: lo identificaron por Facebook

Denuncian que patovicas agredieron a una pareja y les robaron la llave del auto tras un incidente en un boliche

Denuncian que patovicas agredieron a una pareja y les robaron la llave del auto tras un incidente en un boliche

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Comentarios