En Córdoba murió un joven tras sufrir graves quemaduras y su familia culpó a la novia

La familia de Isaías rechaza tajantemente la hipótesis del accidente. Según denunciaron, un testigo presencial habría observado el momento en que la mujer le arrojaba un bidón de nafta mientras el joven intentaba encender un cigarrillo. "A mi hijo lo prendieron fuego", aseguró la madre de la víctima durante el sepelio en el cementerio La Piedad, al exigir que la causa cambie su carátula de "lesiones graves" a una imputación acorde a un homicidio.