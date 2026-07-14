En Córdoba murió un joven tras sufrir graves quemaduras y su familia culpó a la novia

Resumen para apurados
- Isaías Barrera, de 20 años, murió el lunes en Marcos Juárez, Córdoba, por graves quemaduras. La fiscalía investiga si su novia lo atacó o si fue un accidente doméstico.
- El hecho quedó filmado y hay versiones opuestas: la pareja alega un accidente, pero la familia denuncia un ataque y expone tres denuncias previas por violencia familiar.
- La familia exige detener a la mujer y cambiar la carátula a homicidio. La fiscalía aguarda peritajes clave sobre el combustible y las prendas para definir la imputación final.
La comunidad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Isaías Barrera, un joven de 20 años que murió luego de agonizar con quemaduras en el 95% de su cuerpo. Lo que comenzó como un reporte de accidente doméstico derivó en una investigación penal cargada de sospechas y versiones cruzadas entre la única testigo y la familia de la víctima.
Una secuencia de terror captada por cámaras de seguridad
El trágico episodio se desencadenó el pasado sábado por la tarde en una vivienda de la calle Zeballos al 1200. La brutalidad del hecho quedó registrada en una cámara de vigilancia de la zona. Las imágenes muestran a Isaías envuelto en llamas, corriendo desesperado por la vereda en un intento agónico por apagar el fuego.
Fueron los vecinos quienes, alertados por los gritos, acudieron en su auxilio. Una mujer logró sofocar las llamas utilizando una frazada, pero para ese momento el daño ya era crítico. Tras ser estabilizado en el Hospital Abel Ayerza, el joven fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado en la capital provincial, donde finalmente falleció en la madrugada del lunes debido a la falla multiorgánica provocada por las lesiones.
Versiones contrapuestas: ¿accidente o ataque?
Desde el primer momento, el relato de la pareja de Barrera, identificada como S.S., sembró dudas en el entorno familiar. Según la mujer, el fuego se inició de forma accidental mientras el joven manipulaba combustible para limpiar una motocicleta. Sin embargo, la Justicia busca determinar la veracidad de este testimonio frente a las pruebas recolectadas en el lugar.
La familia de Isaías rechaza tajantemente la hipótesis del accidente. Según denunciaron, un testigo presencial habría observado el momento en que la mujer le arrojaba un bidón de nafta mientras el joven intentaba encender un cigarrillo. "A mi hijo lo prendieron fuego", aseguró la madre de la víctima durante el sepelio en el cementerio La Piedad, al exigir que la causa cambie su carátula de "lesiones graves" a una imputación acorde a un homicidio.
Antecedentes de violencia y el pedido de justicia
El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, que ahora deberá reconstruir los últimos minutos de la víctima. Un dato clave en la investigación es el historial de la pareja. Fuentes policiales confirmaron que existían antecedentes de violencia familiar y, según los allegados de Barrera, el joven ya había radicado al menos tres denuncias previas por agresiones sufridas durante la relación.
Mientras los peritos analizan los restos de combustible y las prendas de vestir secuestradas, familiares y amigos se movilizaron para pedir la detención de la mujer. "Queremos justicia, nadie hizo nada a pesar de los avisos", reclamaron.