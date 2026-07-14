El "lindo" problema que le apareció a Orfila a días de la visita de San Martín a Deportivo Maipú

Carabajal no solamente convirtió el primer gol. Sus movimientos para retroceder y participar en la elaboración modificaron la estructura ofensiva. En el 4-2-4, Santiago Briñone y Agustín Graneros conformaron el doble pivote, mientras Bruno Cabrera y Álvaro Veliez dieron amplitud. El “10”, en tanto, tuvo libertad para bajar unos metros, ofrecer una línea de pase y conectar el mediocampo con el ataque. Esa distribución es una de las razones por las que Orfila tendría decidido no tocar el equipo.