El mapa nunca visto de San Miguel de Tucumán: un recorrido para descubrir la huella francesa de la capital

El profesor Carlos Alvarado señaló que la Sociedad Francesa nació en 1879 para brindar asistencia a los inmigrantes que llegaban a Tucumán. “Con el tiempo se transformó en mucho más que una mutual ya que aquí funcionó una escuela donde los hijos de las familias francesas aprendían el idioma de sus padres y lo hablaban incluso durante los recreos -relató-. También fue escenario de obras de teatro, conciertos y reuniones sociales que mantenían vivo el vínculo con la tierra de origen”.