ATE le pidió al Gobierno nacional un asueto desde el mediodía para que los estatales puedan ver Argentina vs. Inglaterra

Resumen para apurados
- ATE solicitó al Gobierno nacional un asueto para el 15 de julio desde el mediodía, para que los empleados públicos puedan ver la semifinal del Mundial Argentina vs. Inglaterra.
- La solicitud formal, enviada a Javier Milei, garantiza guardias mínimas y cita antecedentes de medidas similares en provincias argentinas y en Paraguay durante este Mundial.
- Sin respuesta aún del Gobierno, la decisión marcará un precedente sobre cómo conciliar el funcionamiento del Estado con eventos deportivos de gran trascendencia social.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido formal al Gobierno nacional para que se otorgue un asueto administrativo desde el mediodía del miércoles 15 de julio, con el objetivo de que los trabajadores de la Administración Pública Nacional puedan seguir la semifinal del Mundial de fútbol entre Argentina e Inglaterra.
La solicitud fue elevada mediante una nota dirigida al presidente Javier Milei y con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero.
El pedido alcanza a toda la Administración Pública Nacional
La propuesta de ATE comprende a los trabajadores de:
La Administración Central.
Organismos descentralizados.
Entes públicos.
Empresas y sociedades del Estado.
Desde el sindicato aclararon que el eventual asueto no afectaría los servicios esenciales, ya que se mantendrían guardias mínimas para atender emergencias, tal como ocurre durante los feriados nacionales y las fiestas de fin de año.
Rodolfo Aguiar: "Supera el marco estrictamente deportivo"
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el partido entre Argentina e Inglaterra tiene una relevancia que trasciende el ámbito futbolístico.
"El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional", afirmó.
Además, el dirigente sindical pidió que el Gobierno disponga un cese de tareas desde el mediodía para que los trabajadores puedan compartir el partido junto a sus familias.
"Demandamos que el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias. Como siempre ocurre en estos casos, garantizaremos el funcionamiento de los servicios básicos y las guardias mínimas para atender cualquier urgencia", señaló.
Los antecedentes que mencionó ATE
En la presentación realizada ante la Casa Rosada, el sindicato recordó que distintas jurisdicciones ya adoptaron medidas similares durante este Mundial.
Entre los ejemplos citados figuran:
Paraguay, que decretó un feriado tras la clasificación de su selección a los octavos de final.
Jujuy, que dispuso asueto administrativo para el partido entre Argentina y Egipto.
La Rioja y San Juan, donde se autorizó el retiro anticipado del personal de la administración pública para acompañar a la Selección.
Según ATE, esas experiencias demuestran que es posible compatibilizar el funcionamiento del Estado con un evento deportivo de fuerte impacto social.
El Gobierno aún no respondió
Hasta el momento, el Gobierno nacional no confirmó si hará lugar al pedido del sindicato.
Mientras tanto, la expectativa crece entre los trabajadores estatales, a la espera de una definición sobre la jornada laboral del miércoles, cuando la Selección Argentina buscará la clasificación a la final del Mundial frente a Inglaterra.