DeportesFútbol

ATE le pidió al Gobierno nacional un asueto desde el mediodía para que los estatales puedan ver Argentina vs. Inglaterra

El gremio aseguró que se garantizarán guardias mínimas en los servicios esenciales.

ATE le pidió al Gobierno nacional un asueto desde el mediodía para que los estatales puedan ver Argentina vs. Inglaterra
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ATE solicitó al Gobierno nacional un asueto para el 15 de julio desde el mediodía, para que los empleados públicos puedan ver la semifinal del Mundial Argentina vs. Inglaterra.
  • La solicitud formal, enviada a Javier Milei, garantiza guardias mínimas y cita antecedentes de medidas similares en provincias argentinas y en Paraguay durante este Mundial.
  • Sin respuesta aún del Gobierno, la decisión marcará un precedente sobre cómo conciliar el funcionamiento del Estado con eventos deportivos de gran trascendencia social.
Resumen generado con IA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido formal al Gobierno nacional para que se otorgue un asueto administrativo desde el mediodía del miércoles 15 de julio, con el objetivo de que los trabajadores de la Administración Pública Nacional puedan seguir la semifinal del Mundial de fútbol entre Argentina e Inglaterra.

La solicitud fue elevada mediante una nota dirigida al presidente Javier Milei y con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El pedido alcanza a toda la Administración Pública Nacional

La propuesta de ATE comprende a los trabajadores de:

La Administración Central.

Organismos descentralizados.

Entes públicos.

Empresas y sociedades del Estado.

Desde el sindicato aclararon que el eventual asueto no afectaría los servicios esenciales, ya que se mantendrían guardias mínimas para atender emergencias, tal como ocurre durante los feriados nacionales y las fiestas de fin de año.

Rodolfo Aguiar: "Supera el marco estrictamente deportivo"

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el partido entre Argentina e Inglaterra tiene una relevancia que trasciende el ámbito futbolístico.

"El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional", afirmó.

Además, el dirigente sindical pidió que el Gobierno disponga un cese de tareas desde el mediodía para que los trabajadores puedan compartir el partido junto a sus familias.

"Demandamos que el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias. Como siempre ocurre en estos casos, garantizaremos el funcionamiento de los servicios básicos y las guardias mínimas para atender cualquier urgencia", señaló.

Los antecedentes que mencionó ATE

En la presentación realizada ante la Casa Rosada, el sindicato recordó que distintas jurisdicciones ya adoptaron medidas similares durante este Mundial.

Entre los ejemplos citados figuran:

Paraguay, que decretó un feriado tras la clasificación de su selección a los octavos de final.

Jujuy, que dispuso asueto administrativo para el partido entre Argentina y Egipto.

La Rioja y San Juan, donde se autorizó el retiro anticipado del personal de la administración pública para acompañar a la Selección.

Según ATE, esas experiencias demuestran que es posible compatibilizar el funcionamiento del Estado con un evento deportivo de fuerte impacto social.

El Gobierno aún no respondió

Hasta el momento, el Gobierno nacional no confirmó si hará lugar al pedido del sindicato.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los trabajadores estatales, a la espera de una definición sobre la jornada laboral del miércoles, cuando la Selección Argentina buscará la clasificación a la final del Mundial frente a Inglaterra.

Temas Asociación de Trabajadores del EstadoGobierno nacionalPúblico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hackearon a la AFA tras la victoria de Argentina ante Egipto y difundieron críticas al arbitraje

Hackearon a la AFA tras la victoria de Argentina ante Egipto y difundieron críticas al arbitraje

Lo más popular
Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela
1

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación
2

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700
3

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros
4

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
5

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Ranking notas premium
Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
1

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
2

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
3

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
5

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Más Noticias
El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Es la original: Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

"Es la original": Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Comentarios