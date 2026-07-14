Nevertax: la energía de la música en vivo

Con una propuesta totalmente dinámica y participativa, sumando a una estética y vestuario que se adapta a cada situación, el proyecto logra una y otra vez fundirse con el público en una sola voz cantante, bailando y coreando estribillos a viva voz, creando una atmósfera ideal para generar recuerdos que perdurarán en la memoria de los presentes. Son, sin lugar a dudas, una opción infalible si lo que se busca es el plus diferencial en un evento de experiencias inolvidables.