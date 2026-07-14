Nevertax: la energía de la música en vivo

Finalmente llega ese evento tan esperado, planificado cautelosamente hasta el más pequeño de los detalles para el confort y goce de todos los invitados. Todo está saliendo a la perfección, se respira felicidad, disfrute y algo de anticipación en el aire al ver que hay movimiento en el escenario.
Se apagan las luces. La música en vivo comienza a sonar. Una efusiva voz da la bienvenida a los presentes a lo que sin saberlo aún, se convertirá en uno de los mejores recuerdos de ese momento. El show de Nevertax ha comenzado.
Es que la banda, con sus tres cantantes y cuatro músicos instrumentistas han dedicado una incansable cantidad de horas desde hace más de 10 años a crear momentos irrepetibles para su público. Con un repertorio de más de 200 canciones, éxitos de todas las épocas y estilos, abarcan desde clásicos de los 70s, 80s, y 90s hasta cumbia y cuarteto, pasando por internacionales, rock nacional, latinos y mucho más.
Enfocando sus presentaciones principalmente en casamientos, cumpleaños, eventos corporativos y/o empresariales, y hasta en algún momento habiendo sido la banda en vivo de un exitoso programa televisivo, Nevertax resulta el complemento perfecto para todo evento en búsqueda de la excelencia, incluyendo también festivales o eventos masivos de cualquier índole; brindando ese diferencial de adrenalina y euforia que solamente la música en vivo puede darle a un acontecimiento que busca ser excepcional.
Con una propuesta totalmente dinámica y participativa, sumando a una estética y vestuario que se adapta a cada situación, el proyecto logra una y otra vez fundirse con el público en una sola voz cantante, bailando y coreando estribillos a viva voz, creando una atmósfera ideal para generar recuerdos que perdurarán en la memoria de los presentes. Son, sin lugar a dudas, una opción infalible si lo que se busca es el plus diferencial en un evento de experiencias inolvidables.
Nevertax es producido por Javier González Mena y Jhonny Szpekman (quién también es uno de los cantantes del proyecto). Cuenta con la participación de grandes talentos tucumanos como lo son: Alejandro Agüero Cortés (Guitarra y Dirección Musical), Majo Herrera (Voz), Franco Llovera (Voz), Isaac Llovera (Teclados), Emiliano Agüero Cortés (Batería) y Lucas Ale (Bajo). Además el equipo técnico está a cargo de Bunker Producciones: Luciano Corbalán (Operador de Sonido), Matías Mena Mentesana y Kioshi Navarro Saito (asistentes).
Vestuario: La Argentina / Joyería del Sol
Fotografía: Hugo Mirabal / Mirabal Estudio