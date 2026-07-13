Mbappé amenaza y Yamal no teme: Francia y España se desafían por el boleto a la final del Mundial

Resumen para apurados
- Francia y España se enfrentan este martes en Dallas por las semifinales del Mundial, buscando un lugar en la gran final del torneo.
- España llega con el impulso de ganarle los últimos duelos a los galos, mientras que Francia apuesta por la jerarquía de Mbappé y su consistencia en fases decisivas.
- El ganador de este clásico europeo clasificará a la final del domingo en Nueva Jersey, consolidándose como el principal candidato a quedarse con la Copa del Mundo.
Dallas será el escenario de una semifinal que, por su historia, parece tener memoria. Francia y España volverán a encontrarse en un partido grande. El AT&T Stadium abrirá sus puertas para un capítulo de una rivalidad que convirtió cada cruce en una batalla de estilos y carácter. Esta vez, con la final del Mundial como premio, no habrá espacio para especular.
Si los partidos se construyen con recuerdos, España llega con varios a favor. “La Roja” ganó los dos últimos duelos ante los franceses: 2-1 en la semifinal de la Eurocopa 2024 y un inolvidable 5-4 en la Nations League del año pasado. Dos golpes consecutivos que alimentaron la confianza de un equipo que no esconde sus ambiciones. “No tenemos ningún miedo a Francia. Si tiene que temer alguien, son ellos”, lanzó Lamine Yamal, con la irreverencia que muestra en la cancha.
Francia, sin embargo, conoce los pasillos decisivos de un Mundial. Fue campeón en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022 y ahora disputará su tercera semifinal consecutiva. Mientras España regresa a esta instancia por primera vez desde Sudáfrica 2010, “Les Bleus” parecen acostumbrados a vivir entre los cuatro mejores. Didier Deschamps convirtió esa continuidad en una virtud: su selección puede cambiar nombres y velocidades, pero conserva una familiaridad con la presión.
El camino a la semifinal
Los caminos hasta Dallas exhiben dos equipos que aprendieron a resolver de distintas maneras. España dejó atrás a Austria con un 3 a 0, sufrió para vencer 1 a 0 a Portugal y eliminó por 2 a 1 a Bélgica con un gol de Mikel Merino a los 88 minutos. El mediocampista volvió a aparecer desde el banco para decidir, tal como había ocurrido ante los portugueses. En un torneo donde los detalles pesan toneladas, Luis de la Fuente encontró un arma entre los suplentes.
Francia avanzó con una marcha más controlada. Superó 3 a 0 a Suecia, derrotó 1 a 0 a Paraguay y venció 2 a 0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. No siempre aceleró desde el inicio. Por momentos esperó, midió y golpeó en el complemento. Mbappé encendió una alarma por un golpe en el tobillo durante los cuartos de final, aunque despejó las dudas. “Estoy bien. Fue una lesión menor”, aseguró el capitán francés.
Hubo partido en las conferencias. Deschamps eligió colocar la presión del otro lado. “La favorita es España”, afirmó, al recordar que es el vigente campeón de Europa.
De la Fuente recogió el desafío sin bajar el tono. “Por supuesto que podemos eliminarles”, respondió. Y añadió un dato que funciona como combustible para la previa: España es el único equipo que venció a Francia en dos partidos consecutivos de manera clara.
El historial entre ambos
El historial advierte que Francia sabe devolver golpes. En ocho enfrentamientos oficiales suma cinco victorias -una por penales- contra tres españolas. Y el único antecedente mundialista guarda una postal dolorosa para “La Roja”.
En los octavos de Alemania 2006, España comenzó ganando, pero Francia remontó con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane. Fue 3 a 1 y una de las últimas noches de “Zizou” en un Mundial.
16 años separan la última semifinal mundialista de España de este regreso, pero el presente reúne a dos potencias en un escenario donde las estadísticas perderán valor apenas ruede la pelota. “La Roja” apostará por Rodri, Yamal, Dani Olmo y un funcionamiento colectivo convertido en identidad. Francia responderá con la velocidad de Mbappé, Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, un frente ofensivo capaz de transformar una pausa en una estampida.
Será, como anticipó De la Fuente, un partido “abiertísimo”. Quizás porque ninguno parece diseñado para esconderse. España llega con el pecho inflado por las últimas victorias; Francia, con la memoria muscular de quien lleva tres Mundiales consecutivos caminando hasta las semifinales. Una confía en que el grupo puede derribar cualquier gigante. La otra sabe que, en estas alturas, se gana sobreviviendo.
Dallas será el punto de encuentro entre esas dos certezas. El ganador viajará a Nueva Jersey para disputar la final del domingo 19 en el MetLife Stadium; el perdedor jugará por el tercer puesto en Miami. Antes, durante 90 minutos o quizás algo más, Francia y España volverán a mirarse a los ojos. Como dos rivales que conocen sus cicatrices, sus golpes y sus secretos. Sólo que esta vez, detrás del otro, estará la final del mundo.
Probables formaciones
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri Hernández y Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Estadio: Dallas.
Por TV: DirecTV Sports.