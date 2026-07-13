Mbappé amenaza y Yamal no teme: Francia y España se desafían por el boleto a la final del Mundial

El camino a la semifinal

Los caminos hasta Dallas exhiben dos equipos que aprendieron a resolver de distintas maneras. España dejó atrás a Austria con un 3 a 0, sufrió para vencer 1 a 0 a Portugal y eliminó por 2 a 1 a Bélgica con un gol de Mikel Merino a los 88 minutos. El mediocampista volvió a aparecer desde el banco para decidir, tal como había ocurrido ante los portugueses. En un torneo donde los detalles pesan toneladas, Luis de la Fuente encontró un arma entre los suplentes.