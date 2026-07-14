El pacto de México 1986: cómo hicieron las barras de distintos clubes argentinos para unirse contra los hooligans

El enemigo común: la sombra de "La Peste Inglesa"

A mediados de la década de 1980, el fútbol europeo estaba bajo el asedio de los hooligans. Solo un año antes de la cita mundialista, en mayo de 1985, la Tragedia de Heysel en Bélgica había dejado 39 muertos y provocado la exclusión de los clubes ingleses de las competencias internacionales. Con ese prontuario de extrema violencia y una reputación que precedía sus pasos, la llegada de miles de hinchas británicos a México generó un estado de alerta máxima en los comités de seguridad organizadores.