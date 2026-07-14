El pacto de México 1986: cómo hicieron las barras de distintos clubes argentinos para unirse contra los hooligans
Durante el Mundial de la consagración de Maradona, las hinchadas de Boca, River e Independiente suspendieron su histórica rivalidad para sellar una tregua inédita y enfrentar a "La Peste Inglesa" en las tribunas del Estadio Azteca.
Resumen para apurados
- Durante el Mundial de México 1986, barras bravas de clubes argentinos rivales firmaron un pacto de paz para enfrentar unidos a los hooligans ingleses en el Estadio Azteca.
- Ante la amenaza de los violentos ingleses y la tensión por Malvinas, líderes de Boca, River e Independiente coordinaron logística y viajes conjuntos para defender su territorio.
- Este pacto sentó un precedente histórico en la sociología del fútbol, mostrando cómo la necesidad de imponerse ante un enemigo externo pudo suspender la violencia interna.
El Mundial de México 1986 quedó grabado en las páginas doradas del deporte por la coronación de Diego Armando Maradona. Sin embargo, en las tribunas y las calles mexicanas se libró una batalla silenciosa y paralela. En un hecho sin precedentes para el fútbol de nuestro país, las barras bravas de distintos clubes locales sellaron un acuerdo de paz temporal para enfrentar a un enemigo en común: los hooligans ingleses, quienes venían de sembrar el terror en Europa y amenazaban con dominar el color del certamen.
Este acuerdo, conocido históricamente como el "Pacto de México 1986", transformó la lógica de la violencia en el fútbol y marcó un antes y un después en la organización de estos grupos de choque en el extranjero.
El enemigo común: la sombra de "La Peste Inglesa"
A mediados de la década de 1980, el fútbol europeo estaba bajo el asedio de los hooligans. Solo un año antes de la cita mundialista, en mayo de 1985, la Tragedia de Heysel en Bélgica había dejado 39 muertos y provocado la exclusión de los clubes ingleses de las competencias internacionales. Con ese prontuario de extrema violencia y una reputación que precedía sus pasos, la llegada de miles de hinchas británicos a México generó un estado de alerta máxima en los comités de seguridad organizadores.
En la vereda de enfrente, los referentes de las principales hinchadas argentinas entendieron que viajar de manera fragmentada e iniciar disputas territoriales en tierras aztecas los dejaría vulnerables ante la temida marea inglesa. La consigna implícita en la previa del viaje fue clara: la rivalidad local se suspendía en la frontera; en México, todos defenderían la misma bandera.
La intimidad del pacto: quiénes lo lideraron y dónde se selló
La tregua no fue un hecho espontáneo, sino un plan logístico ejecutado con precisión. Según diversas investigaciones periodísticas y reconstrucciones de la época, el pacto fue impulsado principalmente por José Barrita, alias "El Abuelo", quien en ese momento lideraba "La Doce", la barra brava de Boca Juniors.
Barrita utilizó su peso e influencia para convocar a los líderes de otras parcialidades de peso. El acuerdo de no agresión y ayuda mutua sumó voluntades clave de diferentes sectores:
La Doce (Boca Juniors): Aportó la mayor cantidad de integrantes y el liderazgo organizativo de la facción unificada.
Los Borrachos del Tablón (River Plate): Conducidos en ese entonces por figuras como "El Diariero", aceptaron deponer las armas contra su clásico rival durante la duración del torneo.
La Barra del Rojo (Independiente): Encabezada por el histórico "Gitano", sumó experiencia logística a la primera línea del grupo.
Otras parcialidades: Facas de San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y Chacarita Juniors también aportaron hombres a la comitiva conjunta.
El punto neurálgico donde se consolidó la convivencia y se trazaron las estrategias de defensa territorial fue el predio del club América de México, en Coapa, y sectores aledaños al Distrito Federal, donde los argentinos establecieron su base de operaciones. Allí se repartieron las tareas de logística, el acopio de banderas comunes y se determinó cómo se movería el grupo dentro y fuera de los estadios.
El choque en el Azteca: el día que se ejecutó el pacto
El momento de la verdad llegó el 22 de junio de 1986. Los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca no solo se jugaban en el césped con la genialidad de Maradona, sino también en las tribunas. La tensión política por la reciente Guerra de Malvinas (1982) flotaba en el aire, elevando la temperatura del encuentro a niveles críticos.
Minutos antes del inicio del partido y durante el transcurso del mismo, se desataron duros enfrentamientos en los accesos y en los sectores de las bandejas intermedias del estadio. La barra unificada argentina, identificada bajo una sola enorme bandera que rezaba "Argentina" y rodeada por los estandartes de los distintos clubes nacionales, arremetió contra los núcleos de hooligans que intentaban copar el territorio visual del Azteca.
La batalla física terminó con la retirada de los grupos británicos y la pérdida de varias de sus banderas icónicas, las cuales fueron exhibidas por los barras argentinos en la tribuna como trofeos de guerra. La tregua interna había funcionado con precisión militar: la defensa coordinada neutralizó la superioridad numérica inicial de los europeos.
El fenómeno de la violencia y la exportación de las barras bravas en el Mundial de 1986 fue ampliamente documentado por la justicia, la sociología y el periodismo de investigación.
El periodista y escritor argentino Gustavo Grabia, reconocido especialista en el análisis del comportamiento de los grupos violentos en el fútbol, detalla detalladamente en su célebre libro "La Doce: La verdadera historia de la barra brava de Boca" (Editorial Sudamericana) cómo se gestó la financiación, el viaje coordinado de los barras en el mismo vuelo chárter de la Selección y los pormenores del acuerdo de no agresión en tierras mexicanas que permitió la unión temporal de las hinchadas.
La historia del Pacto de México 1986 permanece como uno de los capítulos más singulares de la sociología del fútbol: el instante en que las fronteras de las rivalidades más violentas del fútbol doméstico se borraron temporalmente ante la necesidad de imponerse frente a la barra brava más temida del planeta.