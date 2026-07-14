Denuncian a “patovicas” por agresión y robo a una pareja

Según consta en la denuncia presentada ante el Ministerio Público, Gómez le entregó la llave de su vehículo a un amigo para que acercara el automóvil hasta la puerta del boliche. “Los dos subieron al vehículo y estas personas comenzaron a golpearlo, provocándole importantes daños. Pero la pesadilla no terminó ahí: uno de ellos introdujo parte de su cuerpo en el interior del auto y arrojó gas pimienta. Por último, le quitaron la llave del vehículo”, comentaron los abogados en una entrevista con LA GACETA.