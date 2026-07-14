Recuerdos fotográficos: el título que ganó Central Norte hace poco más de 100 años

En la penúltima fecha, los “Ferroviarios” golearon 5 a 1 a Atlético, mientras que San Martín también ganó su compromiso, por lo que la definición quedó reservada para el enfrentamiento entre ambos en la última jornada. De ese clásico que terminó 2 a 2 es que la tradición “cuerva” sostiene que, antes de la remontada, las dos aves volvieron a aparecer sobrevolando el estadio y se posaron detrás del arco defendido por San Martín, repitiendo el presunto presagio ocurrido ante San Pablo y generando así una de las leyendas más emblemáticas del fútbol tucumano, transmitida de generación en generación.