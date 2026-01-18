Secciones
Seguridad

Discutieron, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló

Ocurrió este domingo por la madrugada en La Plata. La implicada quedó detenida por homicidio en grado de tentativa.

Discutieron, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló
Hace 31 Min

Una joven de 18 años fue detenida este domingo en La Plata y quedó acusada ante la Justicia por intento de homicidio, tras atropellar con su automóvil a su pareja, que iba en bicicleta.

La implicada fue identificada como Nahiara Aylin Rabbia, de 18 años, quien discutió con su pareja de 25 años, Mario Daniel Medina.

De acuerdo al relato de testigos, el cruce verbal fue subiendo de tono, aunque se desconocen los motivos de la contienda.

La víctima se fue en bicicleta por 520 y 207 (localidad platense de Abasto), cuando la implicada lo atropelló de manera intencional manejando a bordo de un Ford Focus patente OFL-776.

En tanto el herido fue llevado al Hospital de Melchor Romero, donde las fuentes médicas revelaron que tiene desplazamiento de cadera y severos traumatismos, aunque no posee lesiones que comprometan su vida, ya que no se afectaron órganos vitales.

Temas La Plata
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
3

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
4

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”
5

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”
6

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Más Noticias
Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Comentarios