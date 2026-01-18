Discutieron, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló

Una joven de 18 años fue detenida este domingo en La Plata y quedó acusada ante la Justicia por intento de homicidio, tras atropellar con su automóvil a su pareja, que iba en bicicleta.
La implicada fue identificada como Nahiara Aylin Rabbia, de 18 años, quien discutió con su pareja de 25 años, Mario Daniel Medina.
De acuerdo al relato de testigos, el cruce verbal fue subiendo de tono, aunque se desconocen los motivos de la contienda.
La víctima se fue en bicicleta por 520 y 207 (localidad platense de Abasto), cuando la implicada lo atropelló de manera intencional manejando a bordo de un Ford Focus patente OFL-776.
En tanto el herido fue llevado al Hospital de Melchor Romero, donde las fuentes médicas revelaron que tiene desplazamiento de cadera y severos traumatismos, aunque no posee lesiones que comprometan su vida, ya que no se afectaron órganos vitales.