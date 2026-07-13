El emotivo adiós de Franco Armani a River: lágrimas, recuerdos y una confesión sobre su salida

Resumen para apurados
- El arquero Franco Armani anunció en el Monumental su salida anticipada de River Plate este 13 de julio, buscando continuidad ante la irrupción del juvenil Santiago Beltrán.
- El arquero cierra un ciclo histórico de ocho años y medio y diez títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018, adelantando el final de su contrato que vencía en diciembre.
- La salida del ídolo marca el inicio de la era de Santiago Beltrán en el arco de River Plate, mientras Armani proyecta cerrar su exitosa carrera jugando en Atlético Nacional.
El “Millonario” se despidió de uno de sus mayores idolos. Franco Armani cerró su etapa en River después de ocho años y medio y diez títulos. Confirmada su salida, el arquero brindó una emotiva conferencia en el Más Monumental, donde repasó su historia en Núñez y no pudo contener las lágrimas al hablar.
“Es un momento muy importante en mi carrera, una era que finaliza acá. Estoy agradecido a todos”, expresó al comenzar una carta que definió como la más difícil de su trayectoria. Conmovido, recordó su llegada en 2018 y destacó que vestir la camiseta del club del que fue hincha desde niño significó concretar uno de sus mayores deseos.
Armani terminó su ciclo en el “Millonario” con 366 partidos oficiales, 164 vallas invictas y 287 goles recibidos.
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Entre sus conquistas, el santafesino ubicó a la Copa Libertadores 2018 como un privilegio. “En estos años tuve el privilegio de vivir momentos que quedarán para siempre en mi corazón. Juntos conquistamos diez títulos, pero hay uno que ocupará un lugar especial para toda la vida: la Copa Libertadores de 2018, aquella inolvidable final en Madrid (ante Boca), aquella noche quedará en mi alma, pero más allá de los trofeos, me llevo algo más valioso: el cariño, el amor y el respeto que recibí desde el primer día”, expresó.
El arquero también dedicó su mensaje a los hinchas. Agradeció el respaldo, los aplausos, las canciones y las ovaciones del Más Monumental.
Aunque su contrato finalizaba en diciembre, Armani decidió adelantar su partida. La aparición de Santiago Beltrán, de 21 años, cambió la competencia en el puesto y el experimentado futbolista priorizó seguir teniendo continuidad. Atlético Nacional de Medellín, donde ya había jugado antes de llegar a Argentina, apareció como próximo destino.
“Gracias a los hinchas por hacerme sentir uno más de ustedes. Llevaré ese amor para siempre. Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo en el entrenamiento y en cada partido. Defendiendo a este escudo con el máximo compromiso. River me dio mucho más de lo que alguna vez soñé. Por eso no será una despedida definitiva, ahora emprendo un nuevo reto, cargado de sueños”, alcanzó a señalar antes de quebrarse nuevamente.
ðð¦ð· Franco Armani SE QUEBRÃ mientras leÃa su CARTA DE DESPEDIDA de River Plate. pic.twitter.com/RhS3Xtuf0S— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 13, 2026
Motivos de la salida
Luego explicó las razones de su decisión. “Fue una decisión muy difícil por los años que llevo en el club. Por todo lo que viví y me hicieron sentir. Fue una decisión que la pensé muchísimo. Más que nada, basada en seguir compitiendo. Quiero terminar mi carrera jugando. Nunca esperé la posibilidad que me llegó a esta altura de mi carrera. No lo tenía pensado, pero se comunicó Atlético Nacional, que es otro de los equipos en los que pasé mucho tiempo. Cuando pasan esas cosas, se te mueve el piso”, señaló.
Armani también respaldó a Beltrán y resaltó su constancia, disciplina y sacrificio.
La última función
Su última actuación con River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 contra Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana. Regresó al arco por la suspensión de Beltrán y participó del primer partido de Eduardo Coudet como técnico. Su anterior presentación había sido el 22 de febrero, todavía durante el ciclo de Marcelo Gallardo.