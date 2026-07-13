El emotivo adiós de Franco Armani a River: lágrimas, recuerdos y una confesión sobre su salida

Motivos de la salida

Luego explicó las razones de su decisión. “Fue una decisión muy difícil por los años que llevo en el club. Por todo lo que viví y me hicieron sentir. Fue una decisión que la pensé muchísimo. Más que nada, basada en seguir compitiendo. Quiero terminar mi carrera jugando. Nunca esperé la posibilidad que me llegó a esta altura de mi carrera. No lo tenía pensado, pero se comunicó Atlético Nacional, que es otro de los equipos en los que pasé mucho tiempo. Cuando pasan esas cosas, se te mueve el piso”, señaló.