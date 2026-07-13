Cómo es Coraje, el restaurante de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez que fusiona sabores argentinos e italianos

Mientras Lautaro Martínez continúa enfocado en su carrera futbolística y Agustina Gandolfo acompaña de cerca el Mundial 2026, la pareja también consolida un exitoso perfil emprendedor. Uno de sus proyectos más destacados es Coraje, el restaurante que nació en Milán y posteriormente desembarcó en Mendoza, con una propuesta que combina la gastronomía argentina e italiana.