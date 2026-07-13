Cómo es Coraje, el restaurante de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez que fusiona sabores argentinos e italianos
El emprendimiento gastronómico de la pareja nació en Milán y luego llegó a Mendoza. Con productos argentinos, recetas italianas y un fuerte foco en la experiencia, Coraje se convirtió en uno de sus proyectos más exitosos.
Resumen para apurados
- Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrieron en Mendoza 'Coraje', su restaurante nacido en Milán que fusiona la cocina argentina e italiana para consolidar su perfil empresario.
- El proyecto nació en Italia tras un estudio de mercado de Gandolfo. En su versión argentina, junto al Grupo Broda, incorpora cocina al fuego y productos de su provincia natal.
- Este emprendimiento consolida el éxito comercial de la pareja en gastronomía, proyectando un crecimiento que conecta sus raíces mendocinas con su nueva bodega Cittanina.
Mientras Lautaro Martínez continúa enfocado en su carrera futbolística y Agustina Gandolfo acompaña de cerca el Mundial 2026, la pareja también consolida un exitoso perfil emprendedor. Uno de sus proyectos más destacados es Coraje, el restaurante que nació en Milán y posteriormente desembarcó en Mendoza, con una propuesta que combina la gastronomía argentina e italiana.
El concepto del restaurante busca unir dos culturas a través de la cocina, el diseño y la hospitalidad, en un espacio pensado para compartir experiencias alrededor de la mesa.
Cómo nació Coraje, el restaurante de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez
Agustina Gandolfo contó en una entrevista con la revista CARAS que el proyecto comenzó después de estudiar durante meses el mercado gastronómico de Milán. Su experiencia previa como emprendedora, primero en la empresa familiar y luego con locales de indumentaria, fue clave para dar el salto.
"Nunca sentí que cambiar de país fuera un límite. Sabía que iba a volver a emprender", explicó la influencer.
Ese espíritu la llevó a diseñar desde cero cada aspecto del restaurante.
"Siempre digo que Coraje es mi primer bebé. Nada fue casualidad: pensé cada detalle, desde la decoración hasta el menú. Estudié muchísimo antes de crearlo", afirmó.
Un restaurante que une la cocina argentina con la tradición italiana
La propuesta gastronómica de Coraje combina recetas tradicionales italianas con ingredientes y productos argentinos. En su carta conviven carnes, pastas, preparaciones al fuego y platos pensados para compartir.
El proyecto fue desarrollado junto al Grupo Broda, con una identidad que busca ofrecer mucho más que una comida: una experiencia completa donde la ambientación, el diseño y el servicio forman parte del mismo concepto.
De Milán a Mendoza: la expansión de Coraje
Tras el éxito obtenido en Italia, Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez decidieron abrir una segunda sede en Las Compuertas, Mendoza, rodeada por el paisaje de montaña.
En esta versión argentina, el restaurante mantiene la esencia del local de Milán, aunque incorpora una fuerte presencia de la cocina al fuego y productos regionales, reforzando el vínculo con las raíces mendocinas de la empresaria.
La conexión de Agustina Gandolfo con Mendoza
Para la influencer, abrir Coraje en Argentina significó mucho más que una inversión gastronómica.
"Amo Argentina, amo Mendoza, mi ciudad, y necesitaba crear algo que me hiciera sentir cerca incluso viviendo tan lejos", expresó.
Ese sentimiento también se refleja en Cittanina, la bodega que desarrolla junto a Lautaro Martínez y que complementa su apuesta por destacar la identidad vitivinícola mendocina.
Un proyecto familiar que sigue creciendo
Coraje representa el perfil emprendedor de Agustina Gandolfo y el trabajo en equipo que mantiene con Lautaro Martínez. El restaurante logró consolidarse como una propuesta que combina tradición, innovación y productos argentinos con la influencia de la cocina italiana.
Con sedes en Milán y Mendoza, el emprendimiento se transformó en uno de los proyectos más importantes de la pareja, uniendo gastronomía, diseño y raíces familiares en una misma experiencia.