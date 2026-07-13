Cuánto cobran los empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en julio de 2026: la nueva escala salarial

El acuerdo también establece que las asignaciones no remunerativas estarán sujetas a los aportes correspondientes a obra social, sindicato y mutual, y serán consideradas para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales convencionales, como el pago por antigüedad, aunque mantendrán su carácter no remunerativo durante el período previsto en la paritaria.