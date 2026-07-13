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Cuánto cobran los empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en julio de 2026: la nueva escala salarial

El acuerdo firmado entre el gremio y la cámara empresaria establece un esquema de incrementos progresivos mediante asignaciones no remunerativas calculada.

TRABAJADORES recibirán un nuevo incremento.
TRABAJADORES recibirán un nuevo incremento. MUNDOGREMIAL.COM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gremio de Pasteleros y la cámara del sector acordaron una nueva escala salarial en Argentina para empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza a partir de julio de 2026.
  • El acuerdo (CCT 329/00) establece subas no remunerativas escalonadas: 2% en julio, 3,94% en agosto, 5,70% en septiembre y 7,40% en octubre sobre los salarios básicos.
  • En noviembre de 2026, las sumas se integrarán al básico. El acuerdo beneficia a todo el personal del sector e impactará en aguinaldos, vacaciones y aportes a la obra social.
Resumen generado con IA

Los trabajadores de McDonald's, Burger King, Mostaza y otras cadenas de comida rápida ya conocen cuánto cobrarán en julio de 2026, tras el nuevo acuerdo paritario alcanzado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.

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El entendimiento, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 329/00, establece una actualización salarial escalonada que comienza con una asignación no remunerativa del 2% en julio y prevé nuevos incrementos mensuales hasta noviembre, cuando esos montos pasarán a integrar el salario básico.

Salarios de empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en julio de 2026

De acuerdo con la escala vigente, los salarios básicos para julio de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Encargado: $1.661.538

Dependiente de Salón: $1.589.043

Cajero: $1.294.387

Dependiente de Mostrador: $1.246.146

Empleado B: $1.223.928

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522

Empleado A: $1.175.318

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517

Empleado Principiante: $1.108.417

Aprendiz menor de 18 años: $997.033

Cuánto se suma por la asignación no remunerativa

Además del salario básico, los trabajadores perciben una asignación no remunerativa correspondiente al acuerdo paritario. En julio, los montos por categoría son los siguientes:

Encargado: $33.231

Dependiente de Salón: $31.781

Cajero: $25.888

Dependiente de Mostrador: $24.923

Empleado B: $24.479

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $23.910

Empleado A: $23.506

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $23.270

Empleado Principiante: $22.168

Aprendiz menor de 18 años: $19.941

Cómo continúa el aumento salarial

El acuerdo firmado entre el gremio y la cámara empresaria establece un esquema de incrementos progresivos mediante asignaciones no remunerativas calculadas sobre los salarios básicos de julio de 2026:

Julio: 2%

Agosto: 3,94%

Septiembre: 5,70%

Octubre: 7,40%

Finalmente, en noviembre de 2026 esos porcentajes serán incorporados al salario básico, dando lugar a una nueva escala salarial para todos los trabajadores alcanzados por el convenio.

Qué trabajadores están alcanzados por el acuerdo

La actualización salarial beneficia a todos los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/00, que regula la actividad de Servicios Rápidos, incluyendo a las principales cadenas de comida rápida del país, como McDonald's, Burger King y Mostaza, además de otros establecimientos dedicados al expendio de emparedados y actividades afines.

El acuerdo también establece que las asignaciones no remunerativas estarán sujetas a los aportes correspondientes a obra social, sindicato y mutual, y serán consideradas para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales convencionales, como el pago por antigüedad, aunque mantendrán su carácter no remunerativo durante el período previsto en la paritaria.

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