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Vouchers Educativos: Capital Humano confirmó la fecha de pago de julio 2026

La Anses precisó el día de pago. Cuáles son los requisitos.

Los pagos de los Vouchers Educativos ya tienen fecha de acreditación
Los pagos de los Vouchers Educativos ya tienen fecha de acreditación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Capital Humano y Anses confirmaron que el 14 de julio de 2026 se pagarán los Vouchers Educativos en Argentina para ayudar a familias a financiar cuotas de colegios privados.
  • El subsidio cubre hasta el 50% de la cuota. Se acreditará en cuentas bancarias y requiere mantener la regularidad escolar y no registrar más de dos meses de cuotas impagas.
  • La medida busca sostener la matrícula en el sector privado subvencionado. El Gobierno aclaró que este subsidio educativo es independiente de los planes de capacitación laboral.
Resumen generado con IA

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Vouchers Educativos ya tienen fecha de cobro. El Ministerio de Capital Humano informó cuándo Anses acreditará el beneficio correspondiente a julio de 2026 y recordó cuáles son los requisitos para mantener la prestación.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el martes 14 de julio de 2026 se realizará el pago de los Vouchers Educativos, destinados a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal.

Voucher Educativos: la mala noticia en julio para los beneficios

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La acreditación será efectuada por Anses en la cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) declarada por cada beneficiario al momento de la inscripción al programa.

¿Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos?

El beneficio consiste en un acompañamiento económico de hasta el 50% del valor de la cuota escolar, por lo que el monto varía según el establecimiento educativo y el arancel que abone cada familia.

Quiénes pueden acceder a los Vouchers Educativos

El programa está dirigido a familias que cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano:

Ser padre, madre, tutor o responsable legal del estudiante.

Tener hijos de hasta 18 años inclusive.

Que el alumno asista a una institución educativa privada con al menos un 75% de aporte estatal.

Contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en Anses.

Haber completado la inscripción dentro de los plazos establecidos.

Informar una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) para recibir el pago.

Qué requisitos hay que cumplir para seguir cobrando

El Ministerio de Capital Humano realiza controles mensuales para verificar que los beneficiarios continúan cumpliendo las condiciones del programa.

Para ello, las instituciones educativas deben certificar que el estudiante mantiene la condición de alumno regular e informar la situación del pago de las cuotas escolares.

Si la familia registra dos cuotas impagas, el beneficio queda suspendido hasta regularizar la deuda. En tanto, si se acumulan tres cuotas sin pagar, el programa dispone la baja definitiva del beneficio.

No confundir con los vouchers de Volver al Trabajo

Desde Capital Humano aclararon que los Vouchers Educativos no deben confundirse con los beneficios vinculados al programa Volver al Trabajo.

Mientras los primeros están destinados a ayudar a las familias con el pago de cuotas de colegios privados con aporte estatal, los vouchers de Volver al Trabajo corresponden a capacitaciones laborales orientadas a mejorar las oportunidades de inserción en el mercado laboral y no constituyen un subsidio para gastos educativos.

Fecha de pago de los Vouchers Educativos en julio de 2026

Los beneficiarios del programa recibirán la acreditación correspondiente al mes de julio de 2026 el martes 14 de julio, mediante depósito directo de Anses en la cuenta informada durante la inscripción.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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