Voucher Educativos: la mala noticia en julio para los beneficios

Resumen para apurados
- ANSES pagará en julio una sola cuota de $20.000 de los Vouchers Educativos a beneficiarios en Argentina, tras regularizarse el cronograma luego del pago doble de junio.
- En junio se abonaron las cuotas de abril y mayo juntas. La ayuda económica, destinada a cuotas de colegios privados subvencionados, mantiene su valor congelado desde 2025.
- La falta de actualización del monto frente a la inflación reducirá el impacto real de la ayuda, aumentando la presión sobre el presupuesto de las familias de clase media.
Los beneficiarios del programa Vouchers Educativos 2026 cobrarán en julio una sola cuota, luego de que en junio la ANSES abonara dos pagos juntos correspondientes a abril y mayo. De esta manera, el monto a percibir será menor al esperado y se mantendrá en valores similares a los del año pasado.
¿Cuánto se cobró en junio por los Vouchers Educativos?
Durante junio, los titulares del beneficio recibieron dos cuotas en un mismo pago:
Cuota de abril: alrededor de $20.000.
Cuota de mayo: alrededor de $20.000.
El Gobierno mantuvo el valor del beneficio sin actualización respecto de 2025, por lo que el monto continúa cubriendo una parte de la cuota de los colegios privados con aporte estatal.
¿Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos en julio de 2026?
En julio de 2026, los beneficiarios percibirán una sola cuota, correspondiente al mes de junio, por un importe que rondará los $20.000.
El pago está previsto para la segunda semana de julio, dentro del cronograma de pagos de la ANSES.
¿Qué son los Vouchers Educativos?
El Programa de Asistencia Vouchers Educativos es una ayuda económica destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con al menos el 75% de aporte estatal.
El objetivo es aliviar el costo de las cuotas escolares en los niveles:
Inicial.
Primario.
Secundario.
El beneficio está dirigido a madres, padres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años inclusive y es compatible con otras prestaciones sociales
¿Cuál es el ingreso máximo para acceder?
Uno de los principales requisitos es que el grupo familiar no supere los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Con el salario mínimo vigente de $357.800, el tope de ingresos familiares es de $2.504.600 mensuales.
Si la suma de los ingresos del hogar supera ese monto, la solicitud será rechazada.
Requisitos para acceder a los Vouchers Educativos 2026
Para solicitar el beneficio es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal.
Tener DNI vigente.
No superar el límite de ingresos familiares establecido.
Tener hijos matriculados en establecimientos privados con un mínimo del 75% de subvención estatal.
Que los estudiantes sean alumnos regulares.
¿Por qué pueden rechazar la inscripción?
Una vez finalizada la inscripción, las autoridades evalúan:
La regularidad escolar del estudiante.
La situación socioeconómica del grupo familiar mediante información de ANSES.
Que las cuotas escolares estén al día.
Si la familia acumula dos cuotas impagas, el beneficio puede suspenderse. Con tres cuotas adeudadas, el voucher se da de baja.
En caso de rechazo, los resultados se publican en la plataforma oficial y los postulantes cuentan con cinco días para presentar un reclamo.
¿Cómo se cobra el beneficio?
El pago es realizado por ANSES de forma mensual hasta diciembre, siempre que se mantengan las condiciones del programa.
Para percibir el dinero es obligatorio contar con una:
Cuenta bancaria (CBU), o
Billetera virtual (CVU).
Generalmente, el beneficio se acredita a la madre o al adulto que convive con el estudiante, salvo situaciones particulares
¿Cuándo se pierde el Voucher Educativo?
El beneficio puede darse de baja por los siguientes motivos:
Finalización del programa.
Renuncia del titular.
Pérdida de la condición de alumno regular.
Acumulación de tres cuotas escolares impagas.
Fallecimiento del estudiante.
¿Qué deben hacer las escuelas?
Las instituciones educativas adheridas deben certificar la condición de alumno regular y actualizar periódicamente la información académica y administrativa de cada estudiante en la plataforma oficial del programa, requisito indispensable para que continúe el pago del beneficio.