¿Cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

La satisfacción por la marcha de las cosas en el país se mantiene estable en el 30%, mientras que la insatisfacción neta se sitúa en un 68%. En perspectiva histórica, este 30% que ostenta Milei supera al mismo período de las gestiones de Mauricio Macri (26%) y de Alberto Fernández (10%), puntualiza el reporte de la Universidad de San Andrés, al que accedió LA GACETA. Según el director del trabajo, Diego Reynoso, esta tendencia refleja el apoyo del núcleo duro de La Libertad Avanza hacia el Presidente. “Esta variable es oscilante, pero si se compara la evolución del indicador en la gestión actual respecto de la de Mauricio Macri, podemos inferir que es más intenso el apoyo a Milei que al líder del PRO por el estilo de liderazgo y la manera de comunicar”, señala el doctor en Ciencias Sociales. Otra perspectiva, a su criterio, pasa por el nivel de aprobación. La aprobación hacia el gobierno de Javier Milei se ubica en el 34%, frente a una desaprobación del 62%, según el reporte académico. “En este caso, vemos que aquellos que en las presidenciales votaron a Sergio Massa o a Myriam Bregman no cambiaron su pensamiento. Los que se inclinaron por Juan Schiaretti y por el PRO cayeron en la consideración hacia la gestión. Y, allí, otra vez asoma el núcleo duro libertario respaldando a su líder político”, indica Reynoso.