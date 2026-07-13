¿Cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Las preocupaciones de los argentinos se modifican de acuerdo con el contexto económico. Con la inflación en desaceleración, con un consumo que no termina de recuperarse y con las familias altamente endeudadas, los problemas transitan por otro carril: el temor a perder el empleo o la falta de posibilidades de acceder a un puesto en un mercado que no genera nuevos empleos. Esto se consolida en la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de este mes, elaborado por la Universidad de San Andrés.
De acuerdo con ese sondeo mensual, la falta de trabajo (38%), la corrupción (38%) y los bajos salarios (35%) se consolidan como los problemas más graves que afectan al país en respuestas múltiples de los participantes de la encuesta. La preocupación por la corrupción subió 4 puntos y la de bajos salarios aumentó 5 puntos, mientras que la inflación cayó al 17%, por aquello de un retroceso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, las consultoras han previsto para este mes una inflación del 2%, que irá en descenso hasta fines de año, hasta llegar a un 1,7% mensual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el martes su reporte que puede llegar a confirmar o no el dato de los analistas privados.
Tras confirmarse que la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha sido del 1,8%, Portfolio Personal Inversiones ha señalado que el IPC nacional también se encamina a comenzar con 1. “Utilizando las variaciones de precios de CABA y las ponderaciones del Indec para el Gran Buenos Aires, que representó el 44,6% de la canasta nacional en mayo, estimamos una inflación para de 1,83% para esta región en junio”, calcula. Si bien se trata de una aproximación, el ejercicio sugiere que la inflación nacional que publicará el organismo estadístico podría ubicarse por debajo del 2%, consolidando el proceso de desinflación y apuntalando la recuperación del salario real, acota la entidad. Vale recordar que en abril, tras siete meses consecutivos de caída, el salario real formal privado subió 1,4% real mensual.
El mismo REM también ha calculado cómo se comportará el desempleo en los próximos meses. La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre fue estimada en un 7,7% de la Población Económicamente Activa, una tasa que puede descender al 7,5% cuando finalice el año. La desocupación se mantuvo baja en los últimos 15 años, aunque aumentó la cantidad de empleo informal, de baja calidad y con ingresos insuficientes, indica el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) en su documento de trabajo “Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025)”.
El informe analiza las transformaciones del mercado de trabajo urbano durante los últimos 15 años, en un contexto de estancamiento económico, volatilidad macroeconómica, heterogeneidad productiva y fragmentación institucional. Uno de sus principales aportes es mostrar que la baja desocupación no necesariamente expresa una mejora en la integración laboral. Por el contrario, se advierte que la fuerza de trabajo fue absorbida crecientemente bajo una dinámica regresiva, con más participación y empleo, pero con mayor peso de inserciones microinformales, precarias y de bajos ingresos. A partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbana y del análisis de trayectorias laborales, el documento de la UCA identifica una estructura ocupacional cada vez más fragmentada, marcada por la persistencia del sector microinformal como espacio de refugio ante la insuficiente generación de empleos formales, protegidos y mejor remunerados. En este sentido, el trabajo aporta evidencias para comprender una paradoja central del período reciente: la Argentina logró sostener niveles relativamente bajos de desocupación, pero al costo de una creciente precarización, informalización y pérdida de capacidad integradora del trabajo.
Expectativas
Frente a la nueva realidad económica, en la que el Gobierno nacional intenta mejorar su reputación de pagador y país que cumple con sus obligaciones, la administración del presidente Javier Milei está dando señales de más pragmatismo y búsqueda de consensos para avanzar con las reformas estructurales (impositiva, laboral y previsional).
La satisfacción por la marcha de las cosas en el país se mantiene estable en el 30%, mientras que la insatisfacción neta se sitúa en un 68%. En perspectiva histórica, este 30% que ostenta Milei supera al mismo período de las gestiones de Mauricio Macri (26%) y de Alberto Fernández (10%), puntualiza el reporte de la Universidad de San Andrés, al que accedió LA GACETA. Según el director del trabajo, Diego Reynoso, esta tendencia refleja el apoyo del núcleo duro de La Libertad Avanza hacia el Presidente. “Esta variable es oscilante, pero si se compara la evolución del indicador en la gestión actual respecto de la de Mauricio Macri, podemos inferir que es más intenso el apoyo a Milei que al líder del PRO por el estilo de liderazgo y la manera de comunicar”, señala el doctor en Ciencias Sociales. Otra perspectiva, a su criterio, pasa por el nivel de aprobación. La aprobación hacia el gobierno de Javier Milei se ubica en el 34%, frente a una desaprobación del 62%, según el reporte académico. “En este caso, vemos que aquellos que en las presidenciales votaron a Sergio Massa o a Myriam Bregman no cambiaron su pensamiento. Los que se inclinaron por Juan Schiaretti y por el PRO cayeron en la consideración hacia la gestión. Y, allí, otra vez asoma el núcleo duro libertario respaldando a su líder político”, indica Reynoso.
Respecto de las expectativas sobre el rumbo de la economía, el 56% de los consultados por la Universidad de San Andrés percibe que la situación del país empeoró con respecto al año anterior. De cara al futuro, el 27% mantiene expectativas de que las cosas mejorarán. El Gobierno nacional intenta mejorar el humor social para ingresar a 2027 con una meta clara: retener el poder en manos de Milei. Por eso, el voto de la economía es trascendental.