Bronquiolitis: números y peligros del virus

En ese contexto, Córdoba decidió avanzar con una estrategia complementaria. La provincia adquirió cerca de 10.000 dosis de nirsevimab para inmunizar a todos los bebés nacidos desde enero de 2026 que no cuenten con protección frente al VSR. El objetivo es garantizar el acceso tanto en el sistema público como en el privado, administrando el anticuerpo antes del alta de las maternidades o en vacunatorios de la red provincial. Vain sostuvo que la mejor alternativa es combinar las herramientas disponibles. “Es importante proteger a todos los bebés durante el primer año de vida mediante una estrategia integral: vacunación materna durante la campaña y anticuerpos para aquellos recién nacidos que no estén protegidos”, señaló. Esta postura también es respaldada por distintas sociedades científicas. La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología coinciden en recomendar estrategias combinadas que permitan alcanzar a todos los lactantes durante su primera temporada de exposición al virus.