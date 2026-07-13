Bronquiolitis: números y peligros del virus

Aunque la incorporación de la vacunación materna al Calendario Nacional de Vacunación significó un importante avance para reducir los casos graves de bronquiolitis en los recién nacidos, especialistas alertan que todavía existe una importante cantidad de bebés que atraviesan su primer invierno sin protección suficiente frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el principal causante de las infecciones respiratorias graves en menores de un año.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, el VSR es responsable del 60% al 80% de los casos de bronquiolitis durante la temporada de mayor circulación viral y constituye la principal causa de hospitalización por enfermedad respiratoria aguda grave en lactantes. La mayor carga de enfermedad se concentra en los primeros 12 meses de vida.
“El VSR es un virus de circulación estacional, asociado a los meses más fríos del año. Resulta imposible predecir qué lactantes desarrollarán enfermedad grave, ya que cerca del 80% de los casos ocurren en bebés previamente sanos, nacidos a término y sin factores de riesgo identificables”, explicó el pediatra y neonatólogo Néstor Vain, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía.
En Argentina, desde 2024 las embarazadas pueden acceder a la vacuna contra el VSR para transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento. Además, este año el Ministerio de Salud incorporó el anticuerpo monoclonal de acción prolongada nirsevimab para bebés prematuros y niños con cardiopatías congénitas, con el objetivo de disminuir las complicaciones asociadas al virus.
Sin embargo, especialistas consideran que estas medidas aún no alcanzan para proteger a todos los lactantes. Muchos nacen fuera del período de vacunación materna o no reciben una cantidad suficiente de anticuerpos, por lo que llegan a su primera temporada de circulación viral sin una protección adecuada.
Los datos oficiales reflejan que el problema sigue siendo relevante. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, durante las primeras 22 semanas de 2026 se notificaron más de 38.000 casos de bronquiolitis y se registraron 563 internaciones por VSR.
Presencia de influenza
Además, los expertos observaron que en los últimos años la circulación del virus comenzó más tarde que lo habitual, fenómeno asociado a una mayor presencia de influenza. Ese desplazamiento del pico epidemiológico representa, según los especialistas, una oportunidad para ampliar la cobertura preventiva antes de que aumenten los contagios.
En ese contexto, Córdoba decidió avanzar con una estrategia complementaria. La provincia adquirió cerca de 10.000 dosis de nirsevimab para inmunizar a todos los bebés nacidos desde enero de 2026 que no cuenten con protección frente al VSR. El objetivo es garantizar el acceso tanto en el sistema público como en el privado, administrando el anticuerpo antes del alta de las maternidades o en vacunatorios de la red provincial. Vain sostuvo que la mejor alternativa es combinar las herramientas disponibles. “Es importante proteger a todos los bebés durante el primer año de vida mediante una estrategia integral: vacunación materna durante la campaña y anticuerpos para aquellos recién nacidos que no estén protegidos”, señaló. Esta postura también es respaldada por distintas sociedades científicas. La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología coinciden en recomendar estrategias combinadas que permitan alcanzar a todos los lactantes durante su primera temporada de exposición al virus.