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Anses: quiénes cobran este lunes 13 de julio de 2026

Conocé el cronograma para la fecha.

Anses: quiénes cobran este lunes 13 de julio.
Anses: quiénes cobran este lunes 13 de julio. (Imagen Web)
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La ANSES continúa este lunes 13 de julio de 2026 con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones en Argentina, buscando garantizar los ingresos de los beneficiarios.
  • Los pagos se dividen por la terminación del DNI e incluyen la entrega de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados que perciben la remuneración mínima.
  • Esta asistencia busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo de sectores vulnerables. El sostenimiento de estos bonos será clave frente a la inflación futura.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 13 de julio con el calendario de pagos de julio. Jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas recibirán sus haberes según la terminación del DNI.

Este lunes 13 de julio de 2026, la ANSES avanza con el cronograma de pagos correspondiente al mes de julio. Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continúan cobrando el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar sus ingresos.

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de julio

De acuerdo con el calendario oficial, este lunes cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 2.

Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 4 y 5.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI finalizados en 0.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI.

Bono de $70.000 para jubilados

Durante julio, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo reciben un bono extraordinario de $70.000, que se suma al haber mensual y busca compensar la pérdida del poder adquisitivo.

El refuerzo alcanza a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que quienes perciben haberes superiores pueden acceder a un bono proporcional hasta completar el monto establecido por el Gobierno nacional.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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