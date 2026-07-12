Show de autoridad en La Ciudadela: San Martín goleó a Almagro y el ciclo Orfila marcha sobre ruedas

La llegada de un nuevo técnico siempre produce cambios en un equipo. A veces ese cambio se da en lo futbolístico. Otras veces en lo actitudinal. En el caso de San Martín, con el arribo de Alejandro Orfila se habían visto indicios de ambos en los duelos previos ante Temperley y Patronato. Pero frente a Almagro se terminó de producir el cambio. Ante su gente, el “Santo” no solo encadenó su segundo triunfo consecutivo, sino que exhibió una superioridad táctica clara, con el equipo ejecutando al pie de la letra lo que pidió el entrenador.