DeportesSan Martín de Tucumán

Primera Nacional: ¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Almagro?

El "Santo" vuelve a La Ciudadela, después de cinco semanas. Probable formación.

EN PARANÁ. San Martín arrancó la segunda rueda con una victoria ante Patronato.
EN PARANÁ. San Martín arrancó la segunda rueda con una victoria ante Patronato. FOTO TOMADA DE X.COM/CASMOFICIAL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán recibe hoy a las 18 a Almagro en La Ciudadela por la fecha 20 de la Primera Nacional, buscando su segunda victoria consecutiva.
  • El local llega tras vencer a Patronato de visitante y reencuentra a su público luego de cinco semanas. El partido se transmitirá en vivo por LPF Play.
  • Un triunfo permitirá al Santo tucumano acortar la distancia de 11 puntos con el líder Gimnasia de Jujuy y consolidar su lucha por el ascenso.
Resumen generado con IA

El reencuentro con su público y la posibilidad de sumar su segunda victoria consecutiva, San Martín recibe esta tarde, desde las 18, a Almagro, por la fecha 20 de la Primera Nacional. Transmite LPF Play.

Luego de la victoria conseguida hace una semana ante Patronato, en Paraná, Alejadro Orfila y sus dirigidos tienen la misión de volver a sumar de a tres para intentar escalar un poco más en las posiciones de la zona, liderada por Gimnasia de Jujuy, a 11 puntos de distancia de los "Santos". 

El "Santo" volvió en Paraná a la victoria, después de una raca negativa de visitante y, ahora, necesitará apretar los dientes para volver a festejar en La Ciudadela, donde no lo consigue desde la fecha 13, en el 2-0 ante los jujeños. 

Para este juego San Martín podrá contar con Gabriel Carabajal, el único de los refuerzos que aún no ha podido debutar, debido a la demora de su pase internacional, tras jugar el último semestre en Cusco FC, de Perú. 

¿Dónde ver en vivo San Martín vs Almagro?

El partido entre San Martín y Almagro, que comenzará a las 18, será televisado por la plataforma LPF Play, que se puede descargar desde el Play Store (Android) y App Store (iOS). Clic para ver en la PC. Es necesario crear previamente una cuenta para acceder al contenido de manera gratuita. 

Probables formaciones: San Martín vs Almagro

San Martín: Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Rodrigo Ayala; Agustín Graneros, Gabriel Carabajal y Santiago Briñone; Alvaro Veliez, Bruno Cabrera y Diego Diellos. Director Técnico: Alejandro Orfila.

Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asis, Julián Vitale, Lautaro Busto y Enzo Silcan; Julián Marchioni, Jeremías Bustos, Franco Bustamante y Joel Orlando; Enzo Martínez y Tobías Macies. Director Técnico: Carlos Mayor.

Árbitro: Nahuel Viñas. Estadio: La Ciudadela.

Temas Primera NacionalClub Atlético Patronato de la Juventud CatólicaGoogle PlayiOSSan MartínAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Recuperamos el carácter”, celebró Alejandro Orfila tras el triunfo de San Martín

“Recuperamos el carácter”, celebró Alejandro Orfila tras el triunfo de San Martín

El 1x1 de San Martín: Manganelli y Veliez fueron los mejores en Paraná

El 1x1 de San Martín: Manganelli y Veliez fueron los mejores en Paraná

Piel con historia: San Martín presentó su nueva camiseta alternativa en homenaje al Mercado de Abasto

Piel con historia: San Martín presentó su nueva camiseta alternativa en homenaje al Mercado de Abasto

San Martín cortó la mala racha en el momento justo: por qué el 1 a 0 contra Patronato vale más que tres puntos

San Martín cortó la mala racha en el momento justo: por qué el 1 a 0 contra Patronato vale más que tres puntos

Con gol de Veliez, San Martín ganó 1-0 en su visita a Patronato

Con gol de Veliez, San Martín ganó 1-0 en su visita a Patronato

Lo más popular
Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza
1

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
2

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer
3

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza
4

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City
5

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

Ranking notas premium
La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
1

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”
2

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado
3

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
4

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito
5

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito

Más Noticias
Así es la casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio privado y una terraza con parrilla

Así es la casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio privado y una terraza con parrilla

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra

La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

Comentarios