Primera Nacional: ¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Almagro?

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán recibe hoy a las 18 a Almagro en La Ciudadela por la fecha 20 de la Primera Nacional, buscando su segunda victoria consecutiva.
- El local llega tras vencer a Patronato de visitante y reencuentra a su público luego de cinco semanas. El partido se transmitirá en vivo por LPF Play.
- Un triunfo permitirá al Santo tucumano acortar la distancia de 11 puntos con el líder Gimnasia de Jujuy y consolidar su lucha por el ascenso.
El reencuentro con su público y la posibilidad de sumar su segunda victoria consecutiva, San Martín recibe esta tarde, desde las 18, a Almagro, por la fecha 20 de la Primera Nacional. Transmite LPF Play.
Luego de la victoria conseguida hace una semana ante Patronato, en Paraná, Alejadro Orfila y sus dirigidos tienen la misión de volver a sumar de a tres para intentar escalar un poco más en las posiciones de la zona, liderada por Gimnasia de Jujuy, a 11 puntos de distancia de los "Santos".
El "Santo" volvió en Paraná a la victoria, después de una raca negativa de visitante y, ahora, necesitará apretar los dientes para volver a festejar en La Ciudadela, donde no lo consigue desde la fecha 13, en el 2-0 ante los jujeños.
Para este juego San Martín podrá contar con Gabriel Carabajal, el único de los refuerzos que aún no ha podido debutar, debido a la demora de su pase internacional, tras jugar el último semestre en Cusco FC, de Perú.
¿Dónde ver en vivo San Martín vs Almagro?
El partido entre San Martín y Almagro, que comenzará a las 18, será televisado por la plataforma LPF Play, que se puede descargar desde el Play Store (Android) y App Store (iOS). Clic para ver en la PC. Es necesario crear previamente una cuenta para acceder al contenido de manera gratuita.
Probables formaciones: San Martín vs Almagro
San Martín: Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Rodrigo Ayala; Agustín Graneros, Gabriel Carabajal y Santiago Briñone; Alvaro Veliez, Bruno Cabrera y Diego Diellos. Director Técnico: Alejandro Orfila.
Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asis, Julián Vitale, Lautaro Busto y Enzo Silcan; Julián Marchioni, Jeremías Bustos, Franco Bustamante y Joel Orlando; Enzo Martínez y Tobías Macies. Director Técnico: Carlos Mayor.
Árbitro: Nahuel Viñas. Estadio: La Ciudadela.