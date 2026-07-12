De los botines a Hermès: Erling Haaland, el inesperado ícono de moda del Mundial

No fue solamente consecuencia de los goles. Los algoritmos empezaron a llenarse de videos sobre su humor, su amistad con Jude Bellingham, sus memes, su celebración vikinga y sus apariciones fuera de la cancha. De pronto, el público que no seguía la Premier League descubrió que detrás del delantero intimidante había un personaje menos solemne: un hombre que se ríe de sí mismo, publica contenidos extraños y parece disfrutar de la atención sin intentar presentarse como una celebridad inalcanzable.