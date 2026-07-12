De los botines a Hermès: Erling Haaland, el inesperado ícono de moda del Mundial

Durante años, para buena parte del público Erling Haaland fue “el delantero enorme del Manchester City”. Un hombre rubio de casi dos metros que aparecía dentro del área, empujaba la pelota hacia el arco y celebraba sentado como si meditara en medio del césped.
El Mundial 2026 cambió esa imagen. Según datos publicados por The Guardian, las búsquedas de “Haaland” dentro de TikTok crecieron un 300% durante el torneo y la cantidad de publicaciones relacionadas con él aumentó cerca de un 500% en un mes. Sus seguidores de Instagram pasaron de alrededor de 40 a más de 60 millones, mientras que sus reels acumularon más de 683 millones de reproducciones.
Su camino terminó en los cuartos de final, cuando Inglaterra venció a Noruega por 2-1 después del tiempo suplementario. Haaland se fue del torneo sin marcar en su último partido, pero con siete goles, una campaña histórica para su selección y una presencia que había excedido hacía tiempo los resultados deportivos. Cuando Noruega dejó la competencia, su delantero ya era uno de los personajes visuales del Mundial.
No fue solamente consecuencia de los goles. Los algoritmos empezaron a llenarse de videos sobre su humor, su amistad con Jude Bellingham, sus memes, su celebración vikinga y sus apariciones fuera de la cancha. De pronto, el público que no seguía la Premier League descubrió que detrás del delantero intimidante había un personaje menos solemne: un hombre que se ríe de sí mismo, publica contenidos extraños y parece disfrutar de la atención sin intentar presentarse como una celebridad inalcanzable.
También comenzó a llamar la atención todo lo que ocurría antes y después de los partidos. Cada llegada al aeropuerto, paseo previo a una concentración o aparición en un evento permitía descubrir otra faceta del noruego, la de un futbolista que utiliza la ropa, el pelo y los accesorios para construir una imagen reconocible.
Noruega se despidió en los cuartos de final, pero el torneo ya había encontrado a una de sus figuras virales. La moda, por su parte, había descubierto a un personaje inesperado.
El cuerpo de un vikingo y un guardarropa que no pide permiso
Haaland reúne elementos que, en principio, parecerían pertenecer a personajes diferentes. Tiene el físico y el pelo de un guerrero nórdico. Dentro de la cancha transmite velocidad, potencia y cierta amenaza. Fuera de ella puede aparecer con un traje blanco, anteojos grandes, una cadena de oro, sandalias o un bolso de lujo que ocupa buena parte de su torso.
La contradicción es precisamente lo que hace funcionar su imagen. No intenta disimular su tamaño ni suavizarlo con prendas neutras. Tampoco parece sentir que debe compensar sus elecciones con un gesto especialmente masculino. Puede llevar uno de los accesorios más codiciados de la industria y, unas horas después, disputar una pelota contra dos defensores.
La seguridad con la que combina ambos mundos convierte sus elecciones en algo más interesante que una simple exhibición de dinero. Haaland incorpora la moda a un personaje que ya era reconocible antes de que las marcas intervinieran.
El “Erling Knot”: un peinado que ya tiene nombre
Su primer accesorio distintivo no proviene de una casa de alta moda. Haaland lleva el pelo tirante hacia atrás y sujeto en una especie de lazo que evita que las puntas caigan sobre su rostro mientras juega. No es exactamente una cola ni un rodete tradicional. El cabello queda recogido en un bucle ajustado, funcional y reconocible.
La revista GQ lo bautizó Erling Knot. Durante el Mundial, el peinado adquirió una nueva categoría: pasó de ser una solución práctica a convertirse en uno de los rasgos visuales del torneo.
El delantero incluso suele coordinar el color del elástico con su camiseta. Puede usar uno rojo con Noruega, celeste con el Manchester City o adaptarlo al uniforme del día. Es un detalle mínimo, difícil de notar desde la tribuna, pero perfecto para las fotografías en primer plano y para una época que examina cada aparición deportiva como si fuera una pasarela.
El efecto termina de construir la estética vikinga. El pelo rubio, el físico, el origen noruego y el rodete conviven con la celebración Viking Row, en la que las tribunas simulan remar dentro de un barco nórdico. Google incluso incorporó una animación vinculada al fenómeno cuando los usuarios buscaban su nombre.
Por otro lado, los elásticos que utiliza pertenecen a Kknekki, una marca noruega de accesorios para el pelo propiedad de la empresa Bon Dep. Durante años, Haaland los usó sin convertirlos en una campaña evidente. En 2024 dio un paso más, compró una participación minoritaria en la compañía y pasó a ser inversor de la marca que ya formaba parte de su imagen cotidiana.
El futbolista explicó entonces que Kknekki era su elástico preferido desde hacía años. La empresa, por su parte, reconoció que el peinado del delantero había impulsado las ventas en distintos mercados europeos. El rodete cumple tres funciones al mismo tiempo: mantiene el pelo fuera de su rostro, lo vuelve identificable a la distancia y promociona una empresa de la que es accionista.
La entrada a la alta moda
En 2023 comenzó formalmente su relación con Dolce & Gabbana. Desde entonces, apareció usando prendas de la casa italiana en redes sociales y se convirtió en invitado habitual de sus presentaciones de Alta Sartoria y Alta Moda. La elección de la firma tiene sentido porque Dolce & Gabbana no trabaja desde la discreción: sino que propone estampados, joyería, sastrería marcada, colores y una visión mediterránea del lujo que combina ceremonia con espectáculo.
Haaland tampoco parece interesado en desaparecer dentro de un traje gris correcto. En una de sus primeras grandes apariciones llevó un conjunto celeste de doble botonadura, anteojos blancos y sandalias. Más adelante asistió a una presentación en Roma vestido completamente de blanco, con el pelo tirante, anteojos oscuros y un broche sobre la solapa. En otra ocasión eligió un conjunto monocromático gris acompañado por una cadena gruesa.
Cada look conserva algo de su figura deportiva. Los sacos no intentan reducir su cuerpo y los pantalones suelen respetar una silueta amplia. La sastrería funciona porque no pretende convertirlo en otro hombre, viste al mismo Haaland que el público reconoce dentro de la cancha.
La relación también evidencia un cambio en la industria. Durante décadas, las firmas de lujo acudieron a actores y músicos para construir deseo. Hoy los futbolistas tienen audiencias globales, muestran su vida en tiempo real y llegan a públicos que quizá no consumen revistas de moda, pero sí observan cada aterrizaje, concentración y paseo previo a un partido.
Una colección Hermès para iniciados
Sus bolsos no pertenecen a la categoría más obvia de Hermès. En lugar de limitarse a los modelos que todo el mundo reconoce, Haaland construyó una colección centrada en piezas raras, grandes y difíciles de conseguir. Entre ellas aparecen distintos modelos de la línea Haut à Courroies, conocida por sus iniciales HAC.
Durante el Mundial fue fotografiado con el HAC 50 Endless Road, una edición limitada inspirada en los paisajes de David Hockney. El diseño representa montañas y una ruta que se pierde en el horizonte mediante una composición de cueros en tonos azules y grises. En el mercado secundario, algunas unidades superan los 40.000 dólares.
También posee un HAC Multi-Pocket, cuya reventa puede acercarse o superar los 60.000 dólares; un modelo Cargo con bolsillos exteriores; una versión Casaque en negro y naranja; y un Kelly Dépêches, más delgado y pensado para llevarse como un portadocumentos o clutch.
No son bolsos que se encuentren de manera habitual en la página web de la marca. Algunos fueron fabricados en cantidades reducidas y otros aparecen principalmente en casas de subastas o plataformas especializadas.
The Times estimó que la colección pública del futbolista incluye al menos siete piezas grandes de Hermès y que su valor conjunto podría rondar las 235.000 libras. Es una estimación construida a partir de los modelos con los que fue fotografiado, no un inventario confirmado por Haaland.
El bolso que existía antes que la Birkin
Aunque muchas publicaciones describen sus piezas como “Birkins”, el HAC tiene una historia anterior. El nombre Haut à Courroies puede traducirse como “correas altas”. Fue uno de los primeros bolsos producidos por Hermès a fines del siglo XIX y nació para transportar botas de montar y elementos ecuestres. Décadas después, su estructura serviría como antecedente de la Birkin.
Esa historia vuelve más coherente la elección de Haaland. Los HAC son más grandes, verticales y cercanos a una pieza de viaje que a una cartera pequeña. En sus manos no parecen delicados. Funcionan como equipaje de lujo para un hombre que se traslada constantemente entre ciudades, hoteles, estadios y aviones.
El jugador no eligió el modelo más evidente de la casa francesa. Eligió uno ligado al viaje, al deporte ecuestre y al origen artesanal de la firma. Eso es lo que llevó a publicaciones como GQ y The Times a destacar que su selección demuestra conocimiento, además de capacidad económica.
Una imagen que funciona porque no parece perfecta
Muchos deportistas contratan estilistas, construyen tableros estéticos y transforman cada aparición en una campaña. Haaland probablemente también cuenta con asesoramiento y acuerdos comerciales, pero su imagen conserva algo difícil de fabricar: rareza.
Su pelo no parece elegido en una reunión de marketing. Sus accesorios no son necesariamente los primeros que compraría alguien interesado solo en mostrar una marca. Su humor en las redes tampoco encaja con la comunicación medida y solemne de muchas estrellas.
Eso explica parte de su crecimiento durante el Mundial. La gente no miraba únicamente qué llevaba puesto: intentaba entender quién era ese hombre capaz de combinar un cuerpo de vikingo, una celebración meditativa, contenidos absurdos en Snapchat y un interés por la moda que parecía ir más allá de los contratos comerciales.
En una época de futbolistas convertidos en creadores de contenido, el noruego encontró una forma propia de llamar la atención. No intenta vestir como todos, pero tampoco parece esforzarse por ser distinto. Quizás ahí esté su mayor acierto de estilo, en una industria que calcula cada imagen, Haaland todavía parece estar divirtiéndose. Noruega se despidió del Mundial, pero el rodete, los trajes, los accesorios y ese personaje difícil de clasificar quedaron entre las imágenes que dejó el Mundial.