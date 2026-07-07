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La nueva moda en decoración que es tendencia en las casas de Argentina

Un nuevo modelo comenzó a ganar protagonismo en livings y comedores por su capacidad de combinar diseño y confort

La nueva moda en decoración que es tendencia en las casas de Argentina
Silla Bouclé
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Las sillas tapizadas en bouclé con respaldo de madera se consolidan hoy como la nueva tendencia de decoración en los hogares de Argentina por combinar diseño y confort.
  • El bouclé, un tejido mullido antes limitado a sillones, se une ahora a la madera para transformar las sillas de elementos funcionales a piezas clave de estética y calidez.
  • Esta moda impulsa espacios más acogedores y minimalistas en el diseño de interiores, marcando una fuerte preferencia por la versatilidad y el bienestar dentro del hogar.
Resumen generado con IA

Con el paso de los años, las sillas dejaron de ser únicamente un elemento funcional para convertirse en una pieza clave dentro de la decoración del hogar. En ese contexto, un nuevo modelo comenzó a ganar protagonismo en livings y comedores por su capacidad de combinar diseño y confort: las sillas tapizadas en bouclé con respaldo de madera.

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Este estilo mezcla la calidez de la madera con la textura suave y envolvente del bouclé, un tejido consolidado como tendencia en el mundo del interiorismo por su apariencia elegante y acogedora.

Por qué esta es la nueva moda en muebles

Este tipo de sillas logró posicionarse como una de las alternativas favoritas para quienes buscan renovar los ambientes sin perder comodidad, gracias a un respaldo de madera que aporta un aspecto natural y sofisticado combinado con un asiento tapizado confortable para el uso diario. Además, su diseño minimalista permite adaptarlas a distintos estilos de decoración, brindando una estética moderna y elegante que otorga versatilidad al combinar con mesas de madera, vidrio o hierro.

Las ventajas de este mobiliario abarcan una mayor calidez visual debido a la textura del bouclé, la cual genera una sensación sumamente acogedora en cualquier espacio. Asimismo, sus condiciones de comodidad las vuelven ideales para reuniones largas, comidas familiares o espacios de trabajo, demostrando una notable adaptabilidad que permite utilizarlas tanto en comedores como en escritorios o rincones de lectura.

El bouclé la nueva moda en decoración

El bouclé consiste en un tejido caracterizado por sus pequeños bucles de fibras, los cuales le otorgan una textura mullida y agradable al tacto. Aunque durante años su aplicación se concentró principalmente en sillones y sofás, en la actualidad el material también aparece en sillas, banquetas y otros componentes del mobiliario.

Su apariencia aporta una notable sensación de confort a los espacios habitables. Esta particularidad estética resulta clave para crear ambientes más cálidos, una cualidad altamente demandada dentro de las tendencias contemporáneas de decoración de interiores.

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