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Los ocho pueblos más lindos de Argentina, según la ONU: cuáles son y por qué fueron elegidos

Se trata de un listado realizado por la ONU en busca del pueblo más lindo.

Los ocho pueblos más lindos de Argentina, según la ONU: cuáles son y por qué fueron elegidos
San Javier Yacanto, Cordoba
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ONU Turismo seleccionó recientemente a ocho pueblos de Argentina para competir por ser los más lindos del mundo por su compromiso comunitario y preservación cultural.
  • Las localidades candidatas tienen menos de 15.000 habitantes y fueron elegidas por preservar sus identidades locales, recursos naturales y arraigo comunitario.
  • Esta postulación internacional impulsará el turismo sostenible y el desarrollo de las economías regionales, posicionando a estos pueblos en el mapa del turismo global.
Resumen generado con IA

Un total de ocho localidades de la República Argentina compiten fueron reconocidas por un programa de Onu Turismo. Los candidatos locales seleccionados son Maimará, San Javier y Yacanto, Villa Elisa, Seclantás, Saldungaray, Famatina, Colonia Carlos Pellegrini y Uspallata. 

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Se trataba de un concurso realizado el año pasado, cuyas  normativas exigen que las comunidades participantes tengan menos de 15.000 habitantes y mantengan un fuerte compromiso con el arraigo comunitario. 

Los pueblos más linods de Argentina según la ONU

1. Maimará, Jujuy

Maimará pertenece al departamento de Tilcara y es uno de los atractivos fuertes de la Quebrada de Humahuaca, patrimonio de la Unesco. El día a día de sus 5.244 habitantes transcurre ligada al río grande y a la Pachamama. Se producen hortalizas, verduras y flores.

Últimamente se incluyó la producción de vides para vinos de altura. Las papas, maíces y frutas que se cosechan abastecen a San Salvador de Jujuy y provincias vecinas. La localidad mantiene vivas tradiciones como la celebración del día de la Pachamama, de todos los Santos y el carnaval.

2. San Javier y Yacanto, Córdoba

Al pie del cerro Champaquí, en Traslasierra, estos pueblos cuentan con un 80% de su territorio cubierto por bosque nativo, aire puro y grandes vistas. Algunas de las actividades que ofrece son el trekking, el enoturismo, el ecoturismo y el turismo rural, como opciones ideales para quienes buscan descansar, reconectar y explorar el paisaje serrano.

3. Seclantás, Salta

En este rincón de los Valles Calchaquíes se entremezcla la historia y la naturaleza en la vida de 1.000 habitantes más en sus alrededores. Declarado Lugar Histórico Nacional, cuenta con un gran valor patrimonial gracias a sus iglesias y construcciones coloniales. Más allá de su arquitectura, se lo conoce como la Cuna del Poncho Salteño.

4. Villa Elisa, Entre Ríos

Cuenta con una población de 14.000 habitantes, y combina tranquilidad rural con servicios de calidad: su principal atractivo son las aguas termales, fuente natural de relajación y salud, que se complementan con una propuesta al aire libre.

5. Famatina, La Rioja

Famatina cuenta con 7.000 habitantes y un destacable patrimonio histórico, natural y cultural, en el que se vislumbra el paso del Camino del Inca o Qhapaq Ñan, una red vial ancestral declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además de su riqueza histórica y paisajística, la localidad es reconocida por sus producciones agrícolas, puntualmente en el nogal, vid, olivo, hortalizas y frutas.

6. Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes

Como puerta de entrada a los Esteros del Iberá, tiene tan solo 1.120 habitantes. El desarrollo de esta villa comenzó a tomar fuerza con la creación de la Reserva Provincial Iberá. Se puede considerar el avistaje de aves y fauna autóctona como carpinchos, ciervos de los pantanos y yacarés, dentro de su atractivo.

7. Uspallata, Mendoza

En el majestuoso entorno de la cordillera de los Andes, rodeado de montañas y oasis, este pueblo de 6.300 habitantes ofrece un paisaje descomunal. Gracias a su ubicación, permite el ingreso a los sitios turísticos más emblemáticos de Mendoza, como el cerro Aconcagua, el centro de esquí Penitentes y el icónico Puente del Inca.

Además, ocupa un lugar clave en la historia sanmartiniana, ya que fue uno de los pasos fundamentales en el Cruce de los Andes realizado por el general San Martín y su ejército libertador.

8. Saldungaray, Buenos Aires

A 100 kilómetros de Bahía Blanca, combina historia, paisajes serranos y un valioso legado arquitectónico. Su población es de aproximadamente 1.300 habitantes, sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX, cuando se estableció un fortín militar destinado a proteger a los primeros hacendados que comenzaban a instalarse en la región.

Hoy se puede visitar una representación de ese legado histórico. Uno de los aspectos más distintivos es su patrimonio arquitectónico, a partir de la huella que dejó Francisco Salamone mediante la construcción de varias obras monumentales.

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