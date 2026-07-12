El frío polar se despide: cuándo suben las temperaturas y qué zonas tendrán niebl
Después de varios días de frío extremo y heladas, el pronóstico anticipa un cambio de tiempo en gran parte de la Argentina. Conocé cuándo subirán las temperaturas, qué provincias tendrán bancos de niebla y dónde se esperan nevadas durante la próxima semana.
Resumen para apurados
- Argentina registrará un ascenso de temperatura y nieblas desde esta semana debido al ingreso de aire cálido del norte, tras superar una quincena de frío polar extremo.
- El cambio ocurre tras un inicio de julio con heladas récord. El ingreso de humedad causará densas nieblas matutinas en el centro del país, reduciendo la visibilidad vial.
- Se prevén marcas térmicas de hasta 12°C sobre el promedio estacional. La falta de lluvias mantendrá el déficit hídrico, aunque continuarán las nevadas clave para el turismo.
Tras una primera quincena de julio marcada por intensas heladas y temperaturas muy por debajo de los valores habituales, las condiciones del tiempo comenzarán a cambiar en gran parte de la Argentina. El ingreso de aire más templado desde el norte favorecerá un ascenso térmico progresivo, aunque el alivio del frío llegará acompañado por un aumento de la humedad, con nieblas y nubosidad baja en distintas regiones.
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el cambio de escenario se hará más evidente a medida que avance la semana, mientras que las precipitaciones seguirán siendo escasas en la mayor parte del país, según el pronóstico del sitio meteored.
La niebla será protagonista durante las primeras horas del día
Antes de que se afiance el aumento de las temperaturas, el principal fenómeno a tener en cuenta será la formación de bancos de niebla. Las condiciones más complicadas se esperan entre el domingo y el lunes, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y parte de la región de Cuyo podrían registrar una importante reducción de la visibilidad, que en algunos sectores descendería por debajo de un kilómetro debido a la elevada humedad y la escasa intensidad del viento. En el Litoral, el fenómeno también podría presentarse, aunque de manera más localizada en zonas bajas.
Con el avance de la mañana y la salida del sol, la niebla tenderá a disiparse, aunque en algunos lugares el proceso será más lento. Además, las nubes bajas continuarán siendo una característica frecuente del cielo durante buena parte de la semana.
Cuándo llegará el aumento de las temperaturas
El ascenso térmico comenzará a sentirse con mayor intensidad entre el miércoles y el jueves. Según las proyecciones del modelo ECMWF, varias provincias del centro del país registrarán temperaturas muy superiores a los valores normales para esta época del año.
Las mayores anomalías positivas se esperan en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, donde las marcas podrían ubicarse entre 8 °C y 12 °C por encima del promedio estacional.
Más al norte, en provincias como Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Corrientes, también se prevén temperaturas elevadas para julio, con registros entre 6 °C y 10 °C superiores a los habituales, impulsados por la persistencia del viento del norte.
Las lluvias seguirán siendo escasas
Mientras las temperaturas muestran una tendencia en ascenso, las precipitaciones continuarán siendo muy limitadas en gran parte del territorio nacional.
Las proyecciones indican acumulados inferiores a los 5 milímetros en la región central, valores que no alcanzan para revertir el déficit hídrico. La excepción será el extremo norte de Misiones, donde la humedad podría favorecer lluvias de entre 20 y 35 milímetros.
En tanto, la zona cordillerana, desde la Patagonia hasta Cuyo, continuará recibiendo nevadas, una condición favorable para los principales centros turísticos de invierno y las actividades vinculadas a la nieve.