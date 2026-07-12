El frío polar se despide: cuándo suben las temperaturas y qué zonas tendrán niebl

Tras una primera quincena de julio marcada por intensas heladas y temperaturas muy por debajo de los valores habituales, las condiciones del tiempo comenzarán a cambiar en gran parte de la Argentina. El ingreso de aire más templado desde el norte favorecerá un ascenso térmico progresivo, aunque el alivio del frío llegará acompañado por un aumento de la humedad, con nieblas y nubosidad baja en distintas regiones.