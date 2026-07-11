EN VIVO: Argentina venció 3-1 a Suiza en tiempo suplementario y enfrentará a Inglaterra en semifinales del Mundial

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Pausa de hidratación

Suiza había arrancado bien, presionando alto e incomodando a la Selección. En su primer avance hacia mitad de cancha rival, el equipo argentino logró ganarse un tiro de esquina tras un remate bloqueado a Mac Allister; segundos después, fue el mismo jugador de Liverpool quien se elevó de cabeza en el vértice del área chica en el primer palo para anotar el 1-0, con asistencia de Messi.

Tras el gol, Argentina se acomodó mejor en la mitad de la cancha y no pasa sobresaltos. Suiza continúa con su propuesta inicial: presionar a los receptores en el centro del campo (Paredes, Fernández, De Paul y Mac Allister) y ganar la batalla lejos de su propio campo. Por el momento, no tuvo ocasiones claras.