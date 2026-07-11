EN VIVO: Argentina venció 3-1 a Suiza en tiempo suplementario y enfrentará a Inglaterra en semifinales del Mundial
“A nosotros eso nos llega al alma”: la emoción de Julián Álvarez después de su golazo y la clasificación de Argentina
Elegido como el mejor jugador del partido, habló del cariño de los hinchas, de la ilusión de los más chicos y de una Selección que está entre los cuatro mejores y ahora va por todo.Ver más
El pueblo tucumano que espera que el Mundial 2026 visibilice un reclamo de más de 30 años
Antonia Gutiérrez, vecina de Puesto Nuevo, cuenta cómo el temporal de marzo cambió la forma de vivir. Mientras acompaña a Argentina, espera que la Copa del Mundo ayude a visibilizar el abandono de tres décadasVer más
Julián Álvarez tuvo su noche soñada y apareció cuando la Selección más lo necesitaba
El cordobés marcó un golazo en el segundo tiempo suplementario y evitó que la clasificación de Argentina frente a Suiza se definiera por penales. La “Araña” demostró porqué es uno de los futbolistas más codiciados del mercado europeo.Ver más
La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza
El capitán argentino recibió un golpe en el segundo tiempo, sufrió una herida visible en el rostro y debió ser atendido por el cuerpo médico.Ver más
La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra
La Selección no jugó bien y sufrió más de lo esperado contra Suiza, pero volvió a encontrar respuestas cuando el partido parecía complicarse. “Dibu” la sostuvo; los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez la llevó a semifinales.Ver más
El sentido arácnido de Julián Álvarez rescató a una Argentina que demoró en resolver el enigma táctico suizo
El campeón del mundo necesitó otra vez 120 minutos. Un derechazo al ángulo de "la Araña" selló el cruce con Inglaterra en semifinales del Mundial.Ver más
Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026
Tras el cierre de los cuartos de final, quedaron definidos los cuatro mejores equipos del torneo y el camino hacia la definición del título.Ver más
El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026
El capitán volvió a hacer historia en Kansas City, rompió una marca que llevaba décadas vigente y agrandó aún más su leyenda en las Copas del Mundo.Ver más
Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza
El árbitro corrigió su decisión tras revisar la jugada en la pantalla, anuló la amarilla a Leandro Paredes y expulsó al delantero suizo por simular una falta.Ver más
Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
El equipo de Lionel Scaloni irá en busca de una nueva final frente a los ingleses en Atlanta.Ver más
El 3-1 de Lautaro
GOAL! Lautaro Martínez gets on the scoresheet!— OLUWA (@Oluwa22km) July 12, 2026
Lautaro Martínez finds the back of the net! Clinical finish. pic.twitter.com/P1DC3NFR9I
Así fue el gol de Álvarez para el 2-1
JULIÁN ÁLVAREZ, EL GOL DEL MUNDIAL.— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026
Y MIRÁ LO QUE ES EL RELATO DE CLOSS.
QUÉ ESCÁNDALO, POR DIOS. pic.twitter.com/kckOciyUd9
Finalizó el partido
Argentina ganó 3-1 y enfrentará a Inglaterra este miércoles desde las 16 en Atlanta, por las semifinales de la Copa del Mundo.
VIDEO: así fue el golazo de Julián Álvarez para pasar a semifinales del Mundial 2026
La "Araña" clavó un derechazo en el ángulo en el alargue para darle el triunfo a la selección argentina frente a Suiza.Ver más
Gol de Argentina
Lautaro Martínez convirtió el 3-1 tras una buena conducción de Almada, que remató al cuerpo del arquero. El ex Racing capturó el rebote.
Gol de Argentina
Julián Álvarez convirtió el 2-1 con un gran disparo desde fuera del área.
Último cambio en Argentina
Ingresa el José Manuel López, se retira Leandro Paredes.
Comenzó el segundo tiempo
Cambio en Argentina
Ingresa Nicolás Otamendi, se retira Cristian Romero.
Finalizó el primer tiempo suplementario
Amonestados en Argentina
Almada y Lautaro Martínez son los jugadores argentinos que recibieron tarjeta amarilla.
Almada, cerca del 2-1
Remató de larga distancia y estuvo a punto de convertir. Apenas desviado.
Comenzó el primer tiempo extra
Ingresó Thiago Almada, se retiró Enzo Fernández.
Finalizó el tiempo regular
El partido se va a tiempo suplementario.
Cambios en Argentina
Ya están en cancha Nicolás González, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel. Se retiraron Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul y Nahuel Molina.
La falta que simuló Embolo y le costó su segunda tarjeta amarilla
Genuine question, what was he thinking ? https://t.co/yuLDG3QUNS pic.twitter.com/68d62qeRw3— has Real Madrid robbed a club ? (@Has_RMrbdaclub) July 12, 2026
El 1-1 de Suiza
El Dibu Martinez es el arquero más sobrevalorado de la actualidad— Hugol ^^ (@Hugol343) July 12, 2026
El gol de Suiza le cae en la entrepierna pic.twitter.com/WZd3770N3z https://t.co/11SOH8nPVh
Tarjeta roja para Suiza
Embolo recibió la segunda tarjeta amarilla tras simular una falta. Suiza se queda con 10.
Gol de Suiza
Dan Ndoye igualó el partido tras un gran pase de Rodríguez a los 68'.
Complemento disputado
El segundo tiempo está parejo, se disputa en duelos individuales en el centro del campo. Ningún equipo tuvo remates al arco rival.
Comienza el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
Argentina, incómodo en el partido, vence 1-0 a Suiza tras 45'. No pasa sobresaltos en defensa, pero pierde en el medio y no encuentra su juego.
Pausa de hidratación
Suiza había arrancado bien, presionando alto e incomodando a la Selección. En su primer avance hacia mitad de cancha rival, el equipo argentino logró ganarse un tiro de esquina tras un remate bloqueado a Mac Allister; segundos después, fue el mismo jugador de Liverpool quien se elevó de cabeza en el vértice del área chica en el primer palo para anotar el 1-0, con asistencia de Messi.
Tras el gol, Argentina se acomodó mejor en la mitad de la cancha y no pasa sobresaltos. Suiza continúa con su propuesta inicial: presionar a los receptores en el centro del campo (Paredes, Fernández, De Paul y Mac Allister) y ganar la batalla lejos de su propio campo. Por el momento, no tuvo ocasiones claras.
Así fue el gol de Alexis
CENTRO DE MESSI Y ENORME CABEZAZO DE ALEXIS PARA EL 1-0 DE ARGENTINA.— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026
VAMOS SELECCIÓN, CARAJO. pic.twitter.com/LcI7LlXyXP
Gol de Argentina
Mac Allister se anticipó a todos de cabeza, tras un gran tiro de esquina de Messi desde el lado izquierdo, con comba hacia afuera. Argentina convirtió en su primer avance.
Primera aproximación de Argentina
Remate bloqueado a Mac Allister.
Comienza el partido
Argentina y Suiza ya juegan por los cuartos de final del Mundial 2026.
Los equipos ingresan al campo de juego
Los jugadores ya finalizaron el calentamiento
Ambos equipos aguardan en el vestuario el inicio del partido.
Argentina jugará con un brazalete negro en honor a Rattin
Inglaterra espera al ganador
Los británicos derrotaron 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham y aguardan por el vencedor de Argentina y Suiza.
Scaloni repite equipo
El DT eligió a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Inglaterra o Noruega, el próximo rival de Suiza-Argentina
Con un doblete de Jude Bellingham, los ingleses derrotan 2-1 a los noruegos en tiempo suplementario.
Argentina va con a titular
#FIFAWorldCup— Selección Argentina (@Argentina) July 11, 2026
Territorio sagrado, esperando por sus protagonistas
Faltan 2 horas para que arranque #Argentina - #Suiza pic.twitter.com/539Ha3Hw4g
Historial entre Argentina y Suiza
El historial entre ambos registra un total de siete partidos disputados, con un balance favorable para el conjunto sudamericano, que se impuso en cinco ocasiones. El seleccionado europeo no ha logrado victorias hasta el momento, mientras que los dos compromisos restantes finalizaron en empate.
Manzambi, la figura de Suiza que no podrá jugar ante Argentina
El atacante de Friburgo (Alemania) presenta una lesión en la rodilla izquierda que arrastra desde el último entrenamiento previo al duelo de octavos ante Colombia, que tampoco pudo disputar.
Ante Bosnia, en apenas 19 minutos convirtió dos tantos y también le anotó a Canadá en el cierre del grupo B. Además, repartió dos asistencias.
Inglaterra o Noruega, el próximo rival de Suiza-Argentina
El equipo de Harry Kane iguala 1-1 con el seleccionado de Erling Haaland en 67'.
La revancha helvética
Argentina y Suiza se enfrentaron hace poco tiempo en una Copa del Mundo. Fue en los octavos de final de Brasil 2014, cuando el seleccionado nacional se impuso por 1-0 en tiempo suplementario, con gol de Ángel Di María. Esta noche, en Kansas, los europeos tendrán la oportunidad de redimirse y dar el golpe tras aquella dolorosa eliminación.
Gonzalo Montiel, el único con riesgo de perderse la semifinal
En caso de avanzar de ronda, el lateral derecho de River es el único amonestado en en plantel "albiceleste", y que no podría jugar el próximo partido en caso de recibir otra tarjeta de amarilla. El resto no corre peligro.
Scaloni mantiene dos dudas para definir el "11" titular
Las principales dudas aparecen en el lateral derecho y en la mitad de la cancha. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel compiten por un lugar en la defensa, mientras que Alexis Mac Allister y Nicolás González son las alternativas para completar el mediocampo. Por el momento, Molina y Mac Allister correrían con una ligera ventaja, aunque Scaloni resolverá el equipo cerca del inicio del partido.
Así luce el estadio de Kansas
No importa la distancia, el sentimiento es el mismo— Selección Argentina (@Argentina) July 11, 2026
Así luce el estadio de Kansas City a horas de que ruede la pelota
El mundo se frena para ver a la #Scaloneta pic.twitter.com/y85YrScgQr
Seguí a la Selección en el Parque Avellaneda
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó este sábado un "Punto Mundialista" en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y Asunción, frente al Monumento al Bicentenario, para que vecinos y turistas puedan seguir en pantalla gigante el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza por la Copa del Mundo.
Las actividades comenzaron a las 16 en la intersección de San Martín y Asunción, con la Feria de Artesanos, donde emprendedores locales exponen productos de diseño, textilería, marroquinería y artesanías, y la Feria Gourmet, con puestos de comidas regionales, postres y bebidas. También está disponible el puesto del Mega Eco Canje Mundial de Ambiente, donde se entregarán regalos a cambio de residuos reciclables, como papel, cartón, plástico, metal o vidrio, limpios y secos.
A partir de las 21, comenzará la transmisión de la previa del encuentro con sorteo de pelotas y camisetas. El partido arranca a las 22 y se podrá seguir desde zonas con mesas y sillas dispuestas para que el público pueda cenar y disfrutar cómodamente.
¿Qué se puede esperar de Suiza?
Suiza aparece como uno de esos equipos incómodos que rara vez regalan algo. Es ordenado, disciplinado y paciente; es de esos equipos que obligan a jugar bien para vencerlos.
No es un seleccionado obsesionado con tener la pelota, pero tampoco uno que renuncie a ella. Si encuentra espacios para construir desde atrás, lo hará; pero si el partido pide esperar y salir rápido, también le sienta cómodo. Esa capacidad para cambiar de registro durante los 90 minutos es una de sus principales fortalezas.
Será mucho más que un partido por un lugar entre los cuatro mejores del mundo; también será la posibilidad de descubrir si esta Argentina ya encontró su mejor versión. A las Copas del Mundo no siempre las ganan los equipos que mejor juegan durante un mes; muchas veces las terminan alzando aquellos que consiguen encontrar su mejor versión exactamente cuando el torneo empieza a exigirla.
Hora y TV
El partido se juega desde las 22 en el Kansas City Stadium. Televisan DSports, la TV Pública, Disney+, Telefé, TyC Sports, DSports y Paramount.
Lo que tenés que saber
La argentina se enfrenta esta noche a su par de suiza, por las semifinales del Mundial 2026 , que se disputan en Estados Unidos, México y Canadá.