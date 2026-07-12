Erling Haaland, el vikingo wellness del Mundial

Durante el Mundial esa actitud se volvió visible. Mientras crecían la expectativa, los memes y la presión alrededor de Noruega, él insistía en disfrutar el momento. En las concentraciones jugaba al golf, a Super Mario y a Pokémon con sus compañeros. El recorrido terminó en los cuartos de final, con la derrota ante Inglaterra, pero la eliminación no invalida el sistema que construyó alrededor de su cuerpo. También recuerda su límite: ningún hábito vuelve invencible a un deportista ni garantiza un resultado. El cuerpo puede estar sometido a un plan minucioso; la cabeza necesita, a veces, dejar de pensar en fútbol.