OpiniónColumnas Una mirada al universo: al rescate del telescopio espacial Swift Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Olga Inés Pintado Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La furia termense Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano Trabajadores de la construcción: un régimen jubilatorio especial que muchos desconocen Recuerdos fotográficos: 1927. Dos imágenes casi iguales del “Tucumán moderno” Más acoples por menos representatividad Lo más popular La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton” Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano “La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE” Ranking notas premium Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán Messi vino a un 9 de Julio con imágenes paganas La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado