Pareceres II: más allá de las murallas de Verona

En España, el fenómeno se repite. Vox es la fuerza política que crece con un discurso xenófobo, plagado de falsedades, hipocresías y, sobre todo, de desvaríos: su líder, Santiago Abascal, sin temor al ridículo, en alguna campaña ha llegado a mostrarse montando a caballo como un guerrero emprendiendo una nueva reconquista contra los “invasores extranjeros”. Galopaba, según confesó, inspirado por Isabel la Católica, a la que suele confrontar con las feministas. Lo que se dice “un hombre moderno”. Usualmente es locuaz y de verbo agresivo, pero si de algo no quiere hablar es de su financiación: desde 2020 hasta ahora, se sabe que ha transferido 12,9 millones de euros de su partido a la fundación Disenso, cuyas cuentas se aprueban a libro cerrado y en sesiones telemáticas. Al fin y al cabo, todo empieza y acaba en él: para demostrarlo se hizo elegir presidente vitalicio de la fundación millonaria. Entre las cosas que repite a diario destacan que está dispuesto a deportar a ocho millones de personas de origen extranjero, incluidos los de segunda generación nacidos en España; o que confiscaría y luego hundiría la embarcación de Open Arms, perteneciente a la ONG que rescata en los mares a los migrantes a la deriva (desde 2015 ha salvado la vida de más de 60.000 personas); o que se está operando en Europa el llamado “gran reemplazo”, en el intento de hacer creer que hay un complot globalista para sustituir a la población blanca por magrebíes y africanos. Como aliado extorsivo del Partido Popular, Vox actualmente participa en el gobierno de tres comunidades autónomas y está en negociaciones en una cuarta, Andalucía. En los acuerdos entre ambas formaciones, se asocia al inmigrante con una amenaza para España; y en no pocos casos, con la delincuencia. Si hoy se convocaran elecciones generales, según las encuestas, juntos podrían formar gobierno.