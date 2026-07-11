Seguridad

Lastenia: una mujer fue detenida por acuchillar a su novio

El damnificado se encuentra actualmente estable y fuera de peligro

Lastenia: una mujer fue detenida por acuchillar a su novio
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una mujer de 33 años fue detenida el sábado a la madrugada en Lastenia, Tucumán, tras apuñalar a su pareja en la pierna durante un altercado de violencia doméstica.
  • La policía intervino tras un llamado al 911, auxilió a la víctima herida en una pierna y secuestró el cuchillo. El hombre fue hospitalizado y se encuentra estable.
  • La acusada quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación fiscal para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales del caso.
Resumen generado con IA

Una mujer de 33 años fue detenida durante la madrugada de este sábado en Lastenia, luego de ser acusada de atacar con un cuchillo a su pareja en un episodio de violencia de género. La intervención se produjo tras un llamado de emergencia al 911 que alertó sobre la agresión.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el pasaje Diagonal Pisarella. Hasta allí se dirigió personal de la Comisaría Lastenia, que encontró a la víctima tendida sobre una cama con una lesión visible en una de sus piernas.

Los efectivos brindaron asistencia al hombre y solicitaron la presencia de personal médico. Posteriormente, la víctima fue trasladada al hospital Centro de Salud para recibir atención especializada por la herida sufrida.

En tanto, la presunta agresora fue localizada por los policías en las inmediaciones del domicilio y trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento también fue secuestrado el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.


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